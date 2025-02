Las protestas por Hasél complican la investidura de Aragonès

cristian reino Barcelona Jueves, 18 de febrero 2021, 11:59 Comenta Compartir

Un elemento imprevisto -los disturbios por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél- se ha colado de lleno en las negociaciones que los grupos independentistas han iniciado para formar un nuevo gobierno. El día después de que ERC y la CUP abrieran ayer formalmente las conversaciones para buscar un acuerdo para investir a Pere Aragonès, los anticapitalistas han puesto sobre la mesa algunas de sus condiciones, en relación al cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que dependen de la Consejería de Interior de la Generalitat y que van a complicar las negociaciones. Los anticapitalistas han reclamado a los republicanos un cambio de modelo policial y la disolución de la Brimo, la brigada móvil de antidisturbios. La cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, ha exigido además la dimisión del consejero de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), pues a su entender está criminalizando a los manifestantes. La figura de quién será el próximo consejero de Interior puede entorpecer las conversaciones.

La CUP ha abierto un debate interno sobre si entra o no en el futuro Govern. Sus votos son decisivos para permitir un eventual ejecutivo de ERC y JxCat. Pero sus votos serán decisivos, decida lo que decida sobre su participación en el gobierno. ERC y JxCat necesitarán sus votos tanto para ganar la investidura en primera ronda o su abstención en segunda vuelta. En cualquier caso, los anticapitalistas quieren rentabilizar los nueve escaños que obtuvieron el pasado domingo. El modelo de seguridad será uno de los puntos importantes en la negociación, ha asegurado Sabater en TV3. La izquierda radical secesionista niega que los manifestantes de estos días sean violentos, cree que se les está criminalizando y carga todas las críticas contra la policía y sus dirigentes. La CUP propone una policía autonómica más «humana». A su juicio, los que están practicando «violencia gratuita» contra los jóvenes manifestantes por el encarcelamiento de Hasél son los Mossos y no al revés como mantiene la Consejería de Interior. Y también reclama prohibir el uso de balas foam por parte de los antidisturbios. Los Mossos ya no pueden emplear pelotas de goma.

Que la cuestión de los Mossos es una patata caliente para el futuro ejecutivo queda patente en el hecho de ninguno de los dirigentes destacados de ERC o JxCat ha querido estos días posicionarse en relación a las protestas por Hasél ni ha habido declaraciones públicas de apoyo a la Policía catalana. El propio consejero dio ayer a entender que en ocasiones se están sintiendo algo solos en el debate político. Al margen de la cuestión policial, la CUP exige al futuro Govern que vaya a una «legislatura de conflicto y confrontación» con el Estado. Traducido en una estrategia soberanista, los anticapitalistas exigen el compromiso a Pere Aragonès de que a lo largo de la legislatura, antes de 2025, habrá otro referéndum, pero en este caso de tipo «vinculante», ya sea con el acuerdo del Gobierno o sin él.

Si complicadas serán las negociaciones con la CUP, no menos lo serán con JxCat. La estrategia de ERC es empezar las conversaciones con los anticapitalistas para presionar a los postconvergentes. Pero JxCat también aprieta en paralelo. No solo insiste en que el hecho de que el independentismo haya superado el 50% de los votos por primera vez tiene que tener consecuencias políticas, sino que añade una cuestión incómoda para los republicanos como es su estrategia en Madrid. Esquerra apuesta por dar estabilidad al Gobierno central, pero JxCat pondrá sobre la mesa la condición de que rompa con Sánchez, desde el argumento, según han afirmado Elsa Artadi y Jordi Sànchez, que las urnas han avalado la estrategia de bloqueo de JxCat y la CUP en el Congreso.