El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, María Jesús Montero, este miércoles en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press
'Caso Cerdán'

El PSOE asume el desgaste que le supone la última entrega de la corrupción «cutre»

La dirección del partido cree que el golpe duro de verdad fue el de junio pero ve en el último informe de la UCO sobre Santos Cerdán una «dosis de recuerdo» que le lastra a las puertas del ciclo electoral que inaugura Extremadura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:13

Comenta

El PSOE cree que la mayor parte del daño que podía causar al Gobierno la presunta corrupción del que fue, hasta el pasado junio, su ... secretario de Organización, Santos Cerdán, ya está hecho y que, en buena medida, ya ha quedado amortizado. En la Moncloa y en Ferraz respiran, en cierto modo, tranquilos porque tampoco el último informe de la UCO permite ampliar el perímetro de las supuestas actividades delictivas –mordidas por contratos de obra pública- desarrolladas durante años por el político navarro y eso les vale para insistir en que Cerdán y José Luis Ábalos no son más que los «garbanzos negros» de una organización limpia. Pero no significa que desdeñen su impacto político. «Esto duele y a los ciudadanos –admiten fuentes de la dirección– les repugna».

