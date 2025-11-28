El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

María Guardiola y Abel Bautista saludan desde el balcón de la sede del PP en Mérida tras los resultados de las elecciones de 2023 D.H.

El PSOE se desploma en Extremadura y el PP gana y gobernará si pacta con Vox, según el CIS

El estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Cientifícas atribuye una fuerte caída a los socialistas en la elecciones extremeñas del 21 de diciembre, mientras Vox doblaría sus escaños

Pablo Calvo

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14

El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre y obtendría entre 25 y 29 diputados, según el estudio preelectoral realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dado a conocer hoy, viernes. En los comicios de mayo de 2023, el PP logró 28 diputados, el mismo número que el PSOE aunque entonces no fue el partido más votado, circunstancia que ahora sí lograría, pero con un resultado lejos de sus expectativas. La candidatura de María Guardiola no conseguiría la mayoría absoluta, situada en 33 diputados en la Asamblea de Extremadura.

El sondeo le concede al PSOE entre 19 y 22 escaños, es decir, una fuerte caída incluso en la horquilla más alta respecto a las elecciones de hace dos años y medio.

El CIS, en cambio, atribuye un fuerte incremento a Vox, que pasaría de 5 diputados a entre 10 y 12 y volvería a ser fundamental para la gobernabilidad de la región.

Por su parte, la candidatura de Unidas por Extremadura, que ahora tiene 4 escaños, lograría mejorar sus resultados y obtener entre 6 y 7 escaños.

En las anteriores elecciones autonómicas, el sondeo del CIS, publicado en diciembre de 2022, casi medio año antes del día de las elecciones, solo recogió una muestra de 290 personas, con unas horquillas de resultados muy amplias, aunque en aquel momento ya situaba al PP con opciones de gobernar, tal y como finalmente sucedió. En esta ocasión, dado el adelanto electoral, el trabajo de campo se ha hecho mucho más pegado a la jornada de la votación.

