Sánchez busca la transversalidad en pleno descalabro en los sondeos

Paula De las Heras Madrid Lunes, 28 de octubre 2019, 12:26 | Actualizado 18:42h.

A apenas cinco días para que comience oficialmente la campaña para las elecciones del 10 de noviembre, el PSOE se enfrenta a un panorama poco halagüeño. Los sondeos publicados este lunes en cuatro diarios nacionales indican que su resultado electoral estará por debajo del que obtuvo en los comicios del 28 de abril, cuando alcanzó los 123 diputados, y que, en contra de lo esperado por los estrategas de la formación, que en septiembre contemplaban superar los 140 escaños, volverá a necesitar del apoyo por acción u omisión de los independentistas para gobernar. Los socialistas se aferran a la esperanza de que «todo se moverá en la última semana». Y Sánchez insiste en apelar al voto de la estabilidad en un intento de decantar indecisos.

El presidente del Gobierno en funciones –que en la práctica lleva un mes haciendo campaña– volvió a reunir este lunes, por tercera vez desde septiembre, a su Gobierno y su ejecutiva en Madrid para presentar un nuevo lema que ya cuelga de la fachada de la sede de la formación en la calle Ferraz: 'Ahora sí'. En su intervención, Sánchez puso el énfasis en la necesidad de superar las posiciones «partidistas» y buscó más que nunca un voto transversal. «Quiero convocar a los españoles a un proyecto común», dijo. Poco queda en el líder socialista de la visceralidad con la que combatió en las primarias de su partido en 2017 bajo la premisa de «volver a situar al PSOE en la izquierda». Ahora todos sus esfuerzos se centran en ofrecer un perfil institucional.

Desde hace tiempo su aspiración a medio plazo, según explican fuentes del partido, sería convertir su organización en una suerte de UCD progresista, eso que los politólogos llaman un partido «atrapalotodo». Nada invita a pensar que lo esté consiguiendo, ni la «templanza» con la que presume de estar gestionando la última crisis desatada en Cataluña ni la «dignidad» con la que llevó a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, criticada con similar virulencia por los extremos a izquierda y derecha. Pero en la Moncloa, donde Sánchez tiene todo un equipo dedicado a analizar tendencias, no terminan de creerse los sondeos privados.

Optimistas y pesimistas

En la dirección del PSOE, donde ya conocen los resultados del CIS que mañana hará público el que fuera su secretario de programas, José Félix Tezanos, sostienen que a la hora de la verdad superarán el 30% del voto (en abril no llegaron al 29% y los sondeos conocidos hasta ahora le sitúan en el 27%); que en lugar de los cinco puntos de distancia a los que los últimos estudios colocan al PP, los de Casado quedarán a diez y que Ciudadanos no remontará y se quedará en un exiguo 9%, frente al 16% de hace seis meses. Pero no todos en el partido son tan optimistas, ni mucho menos.

Sánchez argumentó durante el acto celebrado en un hotel madrileño, que él es el único que ofrece un «proyecto de país», pero adujo que para acometer la «transformación profunda» que pretende haría falta empezar ahora con la vista puesta en 2030. En apenas diez minutos dibujó una España ideal, en la que los jóvenes no tendrán que emigrar al extranjero para poder trabajar, con un medio ambiente libre de emisiones de carbono, sin pobreza infantil, sin brecha laboral entre hombres y mujeres, con el machismo criminal «acorralado», un salario mínimo interprofesional equivalente al 60% del salario medio, una sanidad pública en la que ninguna prueba importante se demore más de dos semanas, que «reivindique con orgullo su memoria democrática», y en la que Cataluña habrá «superado su crisis de convivencia». «Es posible en una década; está al alcance de la mano», alegó.

El único «muro» que, según él, impide en este momento alcanzar ese ideal soñado es el «bloqueo« institucional, del que una vez más culpó al resto de formaciones políticas: desde el PP y Ciudadanos hasta la »pretendida izquierda« de Podemos. Entonces vino su llamada al voto útil. «Solo hay un camino para derruirlo, reunir todas las fuerzas que sea posible para que el 11 de noviembre España amanezca con un gobierno fuerte», esgrimió.

Entre quienes votaron al PSOE en abril hay aún mucho dubitativo y todavía los hay más entre quienes optaron por Ciudadanos. En ambos se centrará en los próximos días Sánchez. La campaña se abrirá en Sevilla y tendrá un doble cierre en el viernes 8 en Barcelona y en Madrid.