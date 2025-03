Ábalos: «La sentencia no afecta ni al actual Gobierno ni al actual PSOE»

Miguel Ángel Alfonso Madrid Martes, 19 de noviembre 2019, 15:12 | Actualizado 19:33h. Comenta Compartir

La publicación de la sentencia del caso de los ERE en Andalucía ha supuesto condenas para 19 de los 21 acusados, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñan. La magnitud de las penas (seis años de prisión para el segundo y nueve de inhabilitación para el primero) ha forzado la comparecencia de José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que ha comparecido este martes, en un tono defensivo, para empezar recordando que «niguno de los condenados ocupa algún cargo público, ni siquiera están afiliados. Dejaron de ser militantes de este partido cuando se filtraron las acusaciones. La sentencia no afecta ni al actual Gobierno ni al actual PSOE».

En su defensa del PSOE, ha comparado en todo momento la sentencia del caso de los ERE con la del caso Gürtel, que afectó al Partido Popular y precipitó en junio de 2018 la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. «Se trata de un caso que ha sido esgrimido por el Partido Popular para tapar su corrupción institucional. Con este epilógo cerramos un capítulo, nos permite dar carpetazo», afirma Ábalos. Aunque también ha reconocido que afecta a los socialistas: «No puede dejarnos indiferente, se trata de una sentencia muy dura, sin perjuicio de que los acusados presenten recurso al Tribunal Supremo».

Preguntado por las reacciones de Pablo Casado y del secretario general de los populares, Teodoro García-Egea, que han pedido la asunción de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno en funciones, Ábalos ha argumentado que en «aquella época» Pedro Sánchez «era un simple concejal» de la oposción del Ayuntamiento de Madrid. «El PSOE nunca trató de ocultar de este caso ni arremetió contra los jueces, como sí hizo el Partido Popular, que llegó a destruir pruebas», ha añadido.

Si alguien esperaba algún tipo de autocrítica por parte del secretario general de los socialistas, este martes no era el momento de encontrarla, y Ábalos ha pasado de la defensa al ataque cuando, en referencia a la petición de «asumir responsabilidades» el portavoz adjunto de Ciudadanos, Jaume Bal, ha recordado el periodo de tres años en los que la formación naranja compartió Gobierno regional en Andalucía con el PSOE de Susana Díaz. «Seguramente no se acuerda», le ha espetado

La defensa ante la sentencia de los ERE, a la Ábalos considera un alivio -«afortunadamente ya se ha publicado, después de diez años de ataques», ha llegadoa confesar- ha consistido principalmente en argumentar que «durante la gestión de Sánchez fue cuando se depuraron responsabilidades políticas. Los acusados abanadonaron sus escaños en el Congreso de los Diputados. En el caso de Bárcenas trataron de encubrirlo, le mensajeaban, lo de las indemnizaciones en diferido...».

Si afecta o no a los pactos de investidura, que se negocian desde las generales del pasado 10 de noviembre y cuyo preacuerdo de coalición con Unidas Podemos necesitará del apoyo o la abstención de ERC o Cs, Ábalos afirma que «Vamos a intentar que Ciudadanos cumplan su compromiso político de no bloquear. Eso no significa que no estemos buscando que nos apoyen, sino a que hagan posible la gobernabilidad».

«Respeto a las decisiones judiciales»

Antes, el encargado de dar la cara por los socialistas para valorar la sentencia había sido el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo. «Desde el PSOE siempre hemos mantenido respeto absoluto a las decisiones judiciales. Lo conocido hoy se refiere a hechos sucedidos hace años. Es susceptible de recurso al Tribunal Supremo. Las responsabilidades políticas ya se asumieron», ha explicado.

Cornejo ha querido hacer borrón y cuenta nueva y considera que :«no hay en la actualidad ningún político en relación con los hechos enjuiciados», por eso, asegura, «mantenemos la defensa de la honorabilidad de los expresidentes de la Junta. No se han enriquecido ilícitamente, no se han llevado ni un euro al bolsillo»,

Por la mañana, la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño se ha limitado a afirmar, en una entrevista en Radio 4, que el Gobierno la «respeta y acata» y ha añadido que el fallo judicial no afectará a la negociación con Unidas Podemos para formar gobierno. Antes de la publicación de la sentencia, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, había confesado que esperaba «una sentencia dura» y que iba a ser «un día difícil» para él.