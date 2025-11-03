El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Carlos Mazón, este lunes, en el Palau de la Generalitat valenciana. AFP

El «ya no puedo más» de Carlos Mazón

El todavía president en funciones ataca al Gobierno, pero admite sus «errores»: «Viviré con ellos toda mi vida. Pido perdón»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

El ánimo de Carlos Mazón para resistir al frente del Consell valenciano después de la dana duró exactamente un año y cinco días. A las ... nueve y diez de la mañana de este lunes compareció en el Palau de la Generalitat un hombre roto, perseguido por sus errores el 29 de octubre de 2024 y señalado como el principal culpable de una riada que dejó 229 fallecidos. «Ya no puedo más», fue su confesión más sincera. En su declaración institucional, sin preguntas, hubo autocrítica, sí, pero también ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que Mazón culpó de no haberle proporcionado datos fiables el día de la tragedia y luego, de haber entorpecido la labor de la reconstrucción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  2. 2

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  8. 8 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  9. 9 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  10. 10 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Sporting de Gijón - Las Palmas: un empate inteligente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El «ya no puedo más» de Carlos Mazón

El «ya no puedo más» de Carlos Mazón