Junts reunió a su ejecutiva en Waterloo el día después de la reunión entre Puigdemont e Illa. EFE

Puigdemont activa la cuenta atrás para decidir si rompe con el Gobierno

El líder de Junts trasladó al president Illa en Bruselas que el estado de las relaciones con los socialistas es todo menos buena

Cristian Reino

Barcelona

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:56

La ejecutiva de Junts, reunida en Waterloo, apretó el miércoles el botón que pone en marcha la cuenta atrás a la legislatura española: en este ... trimestre, en otoño, el partido independentista catalán decidirá si sigue apoyando al Gobierno. Este es el anuncio que salió del cónclave postconvergente, el día después de que el presidente de la Generalitat y el líder de Junts se vieran cara a cara por primera vez.

