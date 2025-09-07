El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez se dirige a su escaño en el pleno del Congreso celebrado el pasado 9 de julio, tras el estallido del 'caso Cerdán' Mariscal / EFE

El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos

El Ejecutivo asume que encajará el miércoles su primera derrota parlamentaria con la reducción de la jornada laboral

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:53

Nada ha cambiado en el Congreso con el inicio del nuevo curso político. El Gobierno se prepara para llevar a la Cámara en los próximos ... meses, esta vez sí, un proyecto de Presupuestos para el año próximo, según insistió el lunes Pedro Sánchez. El miércoles, el BOE publicó la orden ministerial que activa la maquinaria para su elaboración. Pero las posibilidades de que un texto de esa naturaleza llegue a ser aprobado por las Cortes son tan escasas como lo fueron durante todo 2024 y durante el primer semestre de 2025, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, renunció a su presentación para evitar un varapalo. El pleno de esta semana, el primero tras el descanso estival, servirá de claro termómetro. El Ejecutivo encara de nuevo una votación de vértigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta propalestina en Avilés para a parte del pelotón cuando rodaba aún neutralizado
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  4. 4 Paso atrás del Sporting
  5. 5 Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen
  6. 6

    El Israel retira el nombre del país de sus maillots de la Vuelta
  7. 7 Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso
  8. 8 ONCE, resultado del sorteo de hoy sábado, 6 de septiembre de 2025
  9. 9 La Vuelta arranca en Avilés entre protestas y banderas palestinas
  10. 10 Barbón: «Yo aplaudí que se expulsara a Rusia de las competiciones por la agresión a Ucrania, ahora tengo que apoyar a Palestina»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos

El inicio del curso político augura al Gobierno un viacrucis para alumbrar los Presupuestos