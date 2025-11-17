El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pujol evoluciona positivamente pero estará ingresado hasta el jueves

Falta una semana para que empiece el juicio contra el expresidente de la Generalitat y su familia en la Audiencia de Nacional

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue ingresado en un hospital el pasado domingo, a una ... semana de que empiece el juicio contra el exmandatario y contra su familia en la Audiencia Nacional. Uno de sus hijos, Oriol Pujol, que también se sentará en el banquillo de los acusados a partir de la semana que viene, ha acudido este lunes a primera hora al hospital Sagrada Familia de Barcelona a visitar a su padre. El exsecretario general de Convergencia ha asegurado que el fundador de CDC se encuentra «estable» y que evoluciona «positivamente».

