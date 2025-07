Queipo, sobre Adriana Lastra: «Quien no combate el machismo todos los días para así tener un cargo político no está habilitada»

Reforzados y con la moral alta. Así están saliendo los representantes del PP de su congreso nacional. En nombre de la delegación asturiana, el ... presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha contrastado la «alegría, ilusión y ganas que se palpan» en el cónclave de su partido con «la crispación, dudas y agresividad» que percibe en la Ejecutiva que los socialistas celebraban en Ferraz. «Aquí hay un proyecto que se refuerza y que sabe que es alternativa, pero que tiene la enorme responsabilidad de no fallar. No podemos fallar bajo ningún concepto. Ni Asturias ni España nos lo perdonarían jamás».

Queipo fue especialmente duro con el comentario que hizo la socialista Adriana Lastra, al llegar a Ferraz. La vicesecretaria general de la FSA consideró que los comportamientos inapropiados que varias mujeres han atribuido a Francisco Salazar aconsejaban que no entrara en la nueva dirección. «No entiendo cómo una persona que conociendo el machismo en el PSOE y que ha dicho que esa fue la razón por la que salió de la dirección nacional, ahora pida que esta gente, la que es machista, no tenga cargos», reflexionó el presidente del PP de Asturias. «Cuando ella dejó atrás la dirección nacional no le importó que se quedaran al frente», apuntó, en referencia al momento en el que Lastra dimitió como vicesecretaria general, embarazada y enferma, y tras haber sufrido, según ha hecho público recientemente, una campaña de «acoso y derribo» por parte de Santos Cerdán.

«Es algo de una incongruencia absoluta; al machismo se le hace frente y se le combate siempre, todos los días, cueste lo que cueste. Y creo que la gente que decide no hacerlo para tener un cargo político no está habilitada para hablar en nombre de nadie», manifestó Queipo.

A su juicio a día de hoy «el PSOE está absolutamente podrido», motivo por el cual el líder del PP de Asturias lanzó un mensaje a los votantes socialistas «que están viendo esta indignidad con absoluto asombro. Quiero decirles que el Partido Popular es la casa común de todos los que quieran una política limpia y decente. Entiendo que en el pasado unos hemos votado una cosa y otros otra, pero la situación es de extrema gravedad. Es una situación de emergencia y por tanto el Partido Popular ahora mismo es la casa común de todos aquellos que queremos la limpieza en la política».

Sobre la remodelación efectuada por Alberto Núñez Feijóo, el líder del partido en Asturias dijo estar «muy contento» con el ascenso de Miguel Tellado al puesto de secretario general. «Ya lo estábamos antes con Cuca Gamarra, una gran paisana, una mujer con la que se podía contar y con la que hemos contado siempre. Y Miguel es una persona muy conocida en nuestra organización que ha estado arrimando el hombro siempre».