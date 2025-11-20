El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
Agentes de la UCO salen de la sede de Acciona en Bilbao durante el registro del pasado viernes, que duró más de 14 horas. Ignacio Pérez

El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la 'trama Cerdán'

Agentes de la UCO acudieron al Gobierno vasco para requerir datos sobre las cooperativas de Antxon Alonso, a las que también accedieron

Xabier Garmendia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:09

Comenta

El levantamiento parcial del secreto de sumario sobre el 'caso Cerdán' ha permitido conocer el detalle de los registros que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ... practicó el pasado viernes; entre ellos, el de la sede de Acciona en Bilbao. Una diligencia que se extendió durante más de 14 horas y en la que los agentes intervinieron tanto dispositivos electrónicos como documentación sobre algunos de los principales negocios de la supuesta trama corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

