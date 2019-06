Ripa: «Barbón tendrá que decir si las políticas de Vázquez son las políticas de cambio que prometió» Podemos aplaza el debate sobre posibles pactos autonómicos ANA MORIYÓN Gijón Sábado, 1 junio 2019, 14:25

No toca aún. El secretario general de Podemos, Daniel Ripa, rehuyó esta mañana hablar de futuros pactos de Gobierno o acuerdos de investidura. Se mantuvo firme en su discurso, eludiendo las preguntas de los periodistas convocados en el receso del Consejo Ciudadano Autonómico y Territorial de la formación morada, al entender que todavía es pronto para abordar esta cuestión. No obstante, en relación a la mano que ayer tendió al PSOE el candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez, para alcanzar algún tipo de acuerdo en el Principado que deje fuera de juego a Podemos, Ripa sí dejó su particular 'recado': «Adrián Barbón tendrá que decir ahora si las políticas de Vázquez son las políticas de cambio que prometió», dijo, colocando así la pelota en el tejado del PSOE, al que considera que le toca ahora mover ficha.

Podemos, añadió el también diputado electo, seguirá abierto a cualquier negociación para «avanzar» en políticas sociales, de generación de empleo y lucha contra la corrupción.

Acompañado por la candidata del partido a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, Ripa explicó que es el momento de hacer balance de los resultados y «escuchar a la gente» con encuentros como el celebrado ayer por la ejecutiva de Podemos, e indicó que seguirán haciéndolo en los próximos días a través de los distintos órganos regionales y locales.