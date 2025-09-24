El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. EFE

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

El líder del Partido Popular gallego se abre a condenar el «genocidio» en Gaza, pero matiza que no lo reconoce jurídicamente

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:59

El Parlamento de Galicia vivió ayer una enredada sesión a cuenta de la denuncia de la matanza que está perpetrando Israel en Gaza, en la ... que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se convirtió en el primer dirigente del PP en admitir la palabra tabú de condena -«genocidio»-, aunque el partido precisó luego que ello no signica que acepten la legitimidad jurídica del término, aunque la ONU ya lo emplee para definir las atrocidades contra la población civil gazatí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  5. 5 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  6. 6 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  7. 7 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  8. 8 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  9. 9 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  10. 10 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»

Rueda, el primer dirigente del PP en citar «el genocidio»