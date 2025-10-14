El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes. EFE

Sánchez asegura que el embargo a Israel continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

El presidente del Gobierno avanza que España está dispuesta a tener un «papel activo» tanto en la reconstrucción de Gaza como en su estabilización con la participación del ejército

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  3. 3 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  4. 4 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  5. 5

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  6. 6

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  7. 7 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  8. 8 Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse?
  9. 9

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  10. 10

    El Ministerio de Defensa se niega a validar los VCR 8x8 recibidos porque continúan teniendo fallos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez asegura que el embargo a Israel continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

Sánchez asegura que el embargo a Israel continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel