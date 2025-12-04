El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Paco Salazar, a la izquierda, cuando aún era secretario de Investigación y Análisis de la ejecutiva del PSOE. EFE

Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del 'caso Salazar'

Varias dirigentes piden llevar a la Fiscalía las denuncias por acoso sexual contra el ex alto cargo de Moncloa y Ferraz llama a la calma

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:24

Comenta

Una nueva vía de agua se le ha abierto al PSOE en un momento enormemente delicado de la legislatura, a las puertas del nuevo ciclo ... electoral que este viernes comienza con la campaña para las elecciones extremeñas. Y esta vez Ferraz no tiene a nadie a quien señalar más que a sí mismo. La falta de «diligencia», que la formación reconoce, en la gestión de las denuncias de acoso sexual contra el exdirigente y exalto cargo de Moncloa Paco Salazar ha provocado un auténtico terremoto interno del que los adversarios políticos, PP y Vox, se han apresurado a sacar tajada. Pero que, sobre todo, ha golpeado el ánimo de las mujeres del partido. Un terremoto sobre el que Pedro Sánchez, sin embargo, guarda silencio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 22 años al sufrir una salida de vía en la ronda sur de Gijón
  2. 2 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  3. 3 Detenido el atracador de gasolineras en Asturias tras una peligrosa persecución en la autovía Minera
  4. 4 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  5. 5 Los horarios de los supermercados y centros comerciales de Asturias este puente de diciembre
  6. 6 Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier
  7. 7 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  10. 10 Detenidos la madre y su pareja por la muerte violenta de un niño de cuatro años en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del 'caso Salazar'

Sánchez calla mientras las mujeres del PSOE estallan por la gestión del &#039;caso Salazar&#039;