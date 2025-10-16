Sánchez, citado a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre, un día después del primer aniversario de la ... dana de Valencia a las 9 de la mañana, según ha anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. «Sánchez no puede callar. Tendrá que dar explicaciones en el Senado, con luz y taquígrafos, y deberá responder por lo que ha hecho, por lo que ha permitido y por lo que ha encubierto. Si no lo hace, España lo entenderá como una confesión«, ha asegurado García.

En cualquier caso, la cita del día 30 todavía está por cerrarse de forma definitiva, a la espera de que el presidente pueda alegar otros compromisos nacionales o internacionales. La fecha también será ratificada en la Mesa de la comisión de investigación, donde el PP tiene mayoría absoluta.

La comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha mutado a lo largo de estos 18 meses para fiscalizar todos los escándalos y los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno. En este tiempo ya se han celebrado casi 90 comparecencias, entre ellas, las de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz; el exministro José Luis Ábalos, el exministro y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol.

En Génova ya deslizan algunas de las preguntas que el jefe del Ejecutivo tendrá que responder después de que este martes admitiese públicamente que él también había cobrado dinero en efectivo procedente de su partido. Los populares quieren saber cuándo, cuánto y por qué cobró ese dinero. Según la Ley 7/2012 de Lucha contra el Fraude, en este tipo de operaciones no se pueden abonar importes superiores a mil euros y quienes los reciben «deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo», y están «obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria».

Los de Feijóo pondrán el foco también en la procedencia de ese «ingente dinero en metálico» con el que, según ha revelado del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagaban a José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. Instarán también al presidente a aclarar si «el PSOE tiene extractos bancarios que acrediten retiradas de efectivo en alguna de sus más de 400 cuentas corrientes que justifiquen que en Ferraz hay soles, lechugas y chistorras», en alusión a la jerga que utilizaban los implicados en la trama corrupta para referirse a los billetes de 100, 200 y 500 euros. Habrá tiempo también para «arrinconar» a Sánchez por el caso que afecta a su mujer Begoña Gómez, a su hermano o al fiscal general del Estado.

No será una jornada fácil para el presidente. Cada grupo dispone de 55 minutos para interrogarle. El PP lo hará en último lugar. En la dirección nacional guardan con celo el nombre del senador encargado del cara a cara. Como confirmó Alicia García, su nombre saldrá de entre los 17 senadores que forman parte de la comisión de investigación, aunque la portavoz no ha querido concretar este jueves los nombres.

En cualquier caso, las quinielas sitúan en buena posición al portavoz de la misma, Alejo Miranda de Larra y el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano. Fue el número dos de Isabel Díaz Ayuso quien presentó en 2022 la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que supuso el punto de partida en la operación contra Koldo García y la supuesta trama corrupta por la que Santos Cerdán se encuentra en prisión preventiva.