Sánchez se quita las gafas... y se pone la 'chupa' rockera

Pedro Sánchez sorprendió el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado con unas gafas 'vintage'. ... Nunca se le había visto con anteojos y la llamativa montura se llevó buena parte de los titulares de una jornada que el Gobierno y la oposición habían preparado con esmero. Este jueves, el presidente del Gobierno volvió a ofrecer una imagen distinta a la habitual en una visita calificada de «privada» a Radio 3, a la que acudió con una 'chupa' vaquera negra y camiseta del mismo color.

No es que sea la primera vez que el jefe del Ejecutivo muestra un 'look' relativamente similar u ofrece otra faceta de su personalidad. El encuentro en la emisora pública, dedicada fundamentalmente a la música alternativa y menos comercial, y su paso por el programa 'Generación ya', donde habló de sus gustos, retrotrae, de hecho, a su intervención en el podcast 'La Pija y la Quinqui' durante la campaña electoral de las generales de 2023, en la que los socialistas hicieron un esfuerzo por humanizar su imagen.

Es el momento, un jueves por la tarde, jornada laboral, lo que la hace más llamativa esta nueva incursión en un ámbito tan alejado de su actividad habitual como jefe del Ejecutivo. Sánchez. que atraviesa un momento político complicado tras el anuncio de ruptura de Junts, se mostró relajado y cercano con los presentadores y directores de algunos de los programas radiofónicos que, según dijo, «más escucha». Y aprovechó para dejar la cuña, clave en su discurso, sobre los riesgos de la ultraderecha. «Gracias a Radio 3 yo conocí otra emisora pública, la NPR de Estados Unidos, que ahora está sufriendo un recorte bastante importante por la administración de Trump», relató.