La secretaria de Estudios del PP hace un guiño a Fernández como candidata en Asturias Andrea Levy habla con Mercedes Fernández en la plaza Campo Valdés de Gijón. / CAROLINA SANTOS Andrea Levy destaca el «esfuerzo» realizado por el partido en el Principado y asegura que tendrá su «recompensa» LAURA CASTRO GIJÓN. Lunes, 10 diciembre 2018, 02:51

Se suele decir que todo esfuerzo tiene su recompensa y este es precisamente el dicho al que apeló ayer la secretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, para hacer un guiño al trabajo realizado por la presidenta de la formación en Asturias, Mercedes Fernández, de cara a la presentación de las candidaturas para las autonómicas. «El esfuerzo demostrado por el PP en Asturias tendrá su recompensa en las candidaturas autonómicas», manifestó Levy, quien, no obstante, indicó que la decisión debe tomarla Pablo Casado y estimó que se hará pública «alrededor del mes de enero».

Totalmente clara está, por otro lado, la hoja de ruta a seguir en Andalucía tras el resultado de las autonómicas del pasado domingo que dejó a PP, Ciudadanos y Vox con 59 diputados, frente a los 50 del PSOE y Adelante Andalucía. Los populares, que perdieron siete escaños respecto a los 33 logrados en 2012, iniciaron ya los primeros contactos con su socio habitual para pasar esta semana a la negociación del programa. No quieren repetir los comicios, pues están convencidos de que sacarán adelante un gobierno de cambio en Andalucía. No obstante, el PP y Ciudadanos no podrán lograrlo solos y deberán buscar apoyos en el resto de fuerzas y entre ellas Vox se presenta como la más factible. Aún así, ayer Levy no quiso limitarse a esta posibilidad e insistió en que abrirán su programa de gobierno a todos los demás partidos.

«El Partido Popular liderará la propuesta de cambio para Andalucía», remarcó. «Sabemos que el apoyo de nuestro socio principal -Ciudadanos- no será suficiente. Hay que sumar más esfuerzos y tener generosidad política y la tendremos», anunció Levy abriendo ya la puerta al resto de fuerzas.

La popular también aprovechó su comparecencia ante los medios para poner el foco en el conflicto catalán. Este sábado varios miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron la autopista AP-7 hacia Tarragona en ambos sentidos tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de iniciar una purga en la cúpula policial de los Mossos como consecuencia de las cargas del pasado jueves en Girona y Terrassa. «Es gravísimo. Torra es una amenaza para la seguridad de los catalanes. Inhabilitó a los Mossos para que no actuaran frente a los comandos radicales del CDR que pusieron en peligro a los ciudadanos», espetó Levy.

Esto, dijo, pone de manifiesto la «necesidad» de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asuma el poder en materia de seguridad en Cataluña para evitar que los Mossos sean una herramienta política para Torra. «No sé si Pedro Sánchez no se entera o no se quiere enterar de lo que está pasando porque necesita a sus socios independentistas para sacar adelante los presupuestos», criticó Levy, quien recordó que las cuentas planteadas «ya se han llevado varios varapalos» por parte de la Unión Europea. Asimismo, instó al presidente del Gobierno a «dejar de estar permanentemente subido en el Falcon para estar pendiente de sus viajes internacionales y darse cuenta del desastre que está causando», por el que debería convocar elecciones, pues «cada día que Pedro Sánchez pasa en Moncloa, hay algo más que empeora en España».