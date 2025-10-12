El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio.

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, posa en Madrid para la entrevista con este medio. Virginia Carrasco

Antonio Maíllo

Coordinador federal de Izquierda Unida
«Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»

Actor principal del bloque de izquierdas, el líder de IU reconoce que existe «un narcisismo de época» y urge abrir el debate presupuestario

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Antonio Maíllo (Lucena, Córdona, 58 años) es un político optimista. Inalterable a las encuestas defiende que queda legislatura por delante, que su espacio político «está ... mejor que el año pasado». Pero también lanza un aviso a los dirigentes de otras organizaciones:«Si no servimos, que venga otra clase dirigente que refresque».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  3. 3 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  4. 4

    Un fallo técnico en las pruebas de conducción genera dudas en el proceso selectivo de EMTUSA
  5. 5 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  6. 6

    Las ayudas sociales se disparan: más de 56.000 asturianos sobreviven con ellas
  7. 7 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  8. 8 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  9. 9 «Hay que hacer caso a los profesores, son más listos que tú»
  10. 10 Los «deberes» del Sporting para resurgir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Si los que estamos no servimos para el nuevo ciclo, que vengan otros sin mochila»