La acción, en el Valle de los Caídos. E. C.

Sortu despliega una pancarta en recuerdo de los etarras 'Txiki' y Otaegi en el Valle de los Caídos

Los dos miembros de ETA fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975

David Guadilla

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:59

Sortu ha realizado una acción simbólica en Cuelgamuros, conocido durante décadas como el Valle de los Caídos, en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi. La formación ... de la izquierda abertzale ha desplegado una pancarta de grandes dimensiones con alusiones a los dos miembros de ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Junto con tres miembros del FRAP, un grupo de extrema izquierda, fueron las cinco últimas personas ejecutadas por la dictadura. Francisco Franco falleció solo dos meses después.

