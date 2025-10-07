El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El diputado de Sumar Nahuel González, muestra una foto de un toro en una corrida en su intervención en el Congreso. EP

Sumar estalla contra el PSOE por su abstención en la iniciativa contra la tauromaquia

El voto de los socialistas ha precipitado que la iniciativa fracasara en el Congreso después de recabar las firmas de casi 700.000 ciudadanos

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 22:12

Comenta

La abstención del PSOE en la votación de la Iniciativa Legislativa Popular que buscaba en el Congreso acabar con el blindaje legal de la tauromaquia ... y dejar de considerarla patrimonio cultural ha terminado por tumbar la propuesta que recabó casi 700.000 firmas de ciudadanos y desatado una bronca con Sumar, abriendo un nuevo frente en el Gobierno.

