El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

«Riesgo extremo de fuga». ¿Pero por qué considera el juez Leopoldo Puente que la posibilidad de que José Luis Ábalos se escape es tan ... intensa? La respuesta a esa pregunta está en el auto de prisión. Básicamente, ni el instructor ni el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se creen la versión del exministro, que ha asegurado en una reciente entrevista que solo tiene 6.000 euros en su cuenta, de que no tiene patrimonio suficiente para escapar fuera de España y que tampoco tendría dónde.

El Supremo niega las dos afirmaciones de Ábalos: cree que sí tiene dinero oculto fruto de las mordidas y considera que sí que podría tener cobijo en el extranjero debido a sus vínculos con Sudamérica (el sumario ya ha acreditado una propiedad y una fundación en Colombia y viajes a República Dominicana) .

«No puede desconocerse que constan en la causa indicios bastantes de que Ábalos ha podido recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico, al punto que durante varios años no precisó realizar egreso (retirada de efectivo) alguno de sus cuentas bancarias», apunta el juez en su auto de encarcelamiento. Ese trajín de dinero en metálico –afirma Puente- «permite inferir razonablemente que pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga».

Pero casi tan importante para instructor del Supremo como el supuesto dinero «oculto» es la posible red de huida que el exministro podría tener gracias a los «evidentes contactos internacionales de los que Ábalos dispone». Recuerda el instructor que hay indicios de que el imputado «en determinados países hispanoamericanos de algún bien inmueble» y que además fue «socio fundador de la fundación Fiadelso» en Colombia, «a la que podría continuar familiarmente vinculado», ya que por esta institución pasaron, al menos, una exmujer, un exsuegro y una de sus hijas.