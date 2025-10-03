El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Koldo García y José Luis Ábalos en el Congreso Efe

Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»

El exasesor de Ábalos, que aparece como pieza clave en todo el entramado de movimiento de efectivo, usaba palabras claves con el exministro y su exmujer para referirse al dinero que gestionaba

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:45

Comenta

Todo misterio. A Koldo García no parecía gustarle nada referirse por su nombre y por su valor a la ingente cantidad de billetes que pasaban ... por sus manos (muchos de ellos de origen desconocido) por lo que prefería usar palabras en clave cuando hablaba del efectivo con José Luis Ábalos o su exmujer, Patricia Uriz,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  6. 6

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  7. 7 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  8. 8

    Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050
  9. 9

    Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento
  10. 10 Octubre llena la agenda de Asturias: todos los planes del fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»

Los tejemanejes económicos de Koldo y Ábalos: «chistorras», «soles», «lechugas» y «folios»