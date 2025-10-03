La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo

«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.

En el caso de Koldo –recoge el informe de la Guardia Civil- el exasesor llegaba a jactarse que el partido le entregaba «una o dos chistorras» al mes, denominación que le daba a los billetes de 500 euros.

La UCO sostiene que esas «evidencias digitales» (las fotos de los sobres incautadas en las memorias de Koldo) en realidad soplo «redundan en la existencia de una presunta fuente de ingresos no declarada de Ábalos durante el periodo de tiempo comprendido entre 2018 y 2023». «En líneas generales, se aprecia que durante parte de ese espacio temporal confluirían las contraprestaciones económicas investigadas y fondos en efectivo procedentes del PSOE», afirma literalmente la UCO certificando el movimiento de dinero B desde Ferraz a los bolsillos de los dos imputados.