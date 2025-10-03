La UCO revela que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
La Guardia Civil detecta pagos sin «respaldo documental» del partido, después de descubrir fotos con sobres llenos de dinero
Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17
«El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el PSOE pagó con ... supuesto dinero negro una serie de gastos a José Luis Ábalos y a su asistente Koldo García. El informe patrimonial de 285 páginas sobre el exministro que los agentes han entregado este viernes en el Supremo revela que los agentes han detectado pagos «sin respaldo documental» del partido a ambos imputados, después de haber descubierto fotos (supuestamente realizadas por Koldo) con sobres con el logotipo del PSOE llenos de dinero para ambos encausados.
En el caso de Koldo –recoge el informe de la Guardia Civil- el exasesor llegaba a jactarse que el partido le entregaba «una o dos chistorras» al mes, denominación que le daba a los billetes de 500 euros.
La UCO sostiene que esas «evidencias digitales» (las fotos de los sobres incautadas en las memorias de Koldo) en realidad soplo «redundan en la existencia de una presunta fuente de ingresos no declarada de Ábalos durante el periodo de tiempo comprendido entre 2018 y 2023». «En líneas generales, se aprecia que durante parte de ese espacio temporal confluirían las contraprestaciones económicas investigadas y fondos en efectivo procedentes del PSOE», afirma literalmente la UCO certificando el movimiento de dinero B desde Ferraz a los bolsillos de los dos imputados.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión