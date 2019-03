Teresa Mallada tacha de «indigno» el comportamiento de Luis Venta Teresa Mallada interviene, el pasado día 5, en un acto del PP en Gijón, con Luis Venta, Mercedes Fernández y Pablo Casado detrás. A la izquierda, Pablo González. / PALOMA UCHA La candidata popular a la Presidencia del Principado urge que se depuren responsabilidades «caiga quien caiga y le pese a quien le pese» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Miércoles, 13 marzo 2019, 04:46

«Tristemente sorprendida». Así se mostró ayer la candidata del Partido Popular a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, tras conocerse la destitución del secretario general del partido en Asturias, Luis Venta Cueli, por presuntas amenazas al portavoz de la formación en y concejal en el Ayuntamiento, Pablo González. Los hechos que han trascendido gracias a las investigaciones policiales se deben, a ojos de Mallada, «a un comportamiento indigno» del ahora ex secretario general del PP asturiano.

Mallada pronunció estas palabras instantes antes de intervenir en un acto organizado por la Iglesia Evangélica de Filadelfia en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, al que también acudió el candidato a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli. Allí, la candidata popular se mostró «orgullosísima» de pertenecer a la formación conservadora e insistió en que su comportamiento no tiene nada que ver con el que tuvo «este señor». «Quiero que quede rotundamente claro», insistió Mallada.

Subrayó que los actos de «este señor» están alejados de su ética y de la del partido

Además, quiso subrayar que los afiliados al partido «no merecen» la actitud del ex secretario general, acusado de amenazar a Pablo González. Este último, según anunció el partido hace apenas una semana, formará parte de la lista a la Junta General del Principado en las elecciones que se celebrarán el próximo 26 de mayo.

«Desde dentro voy a trabajar por mi región y por los asturianos», aseguró Teresa Mallada, volviendo a insistir en que «mi proceder» no tiene nada que ver «con lo que estamos viendo y con la forma de actuar de Venta Cueli». La allerana, asimismo, lanzó un llamamiento al ex secretario general de los populares asturianos, a quien le exigió «explicaciones concretas». También pidió «responsabilidades a los más altos niveles». «Caiga quien caiga, y le pese a quien le pese» señaló en una clara alusión, aunque sin citarla, a la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.

«No se sostiene»

La versión ofrecida por Luis Venta ayer a través de un comunicado, en el que indicó que él no había sido el autor del anónimo enviado a Pablo González sino que se lo había remitido porque se refería a su persona, parece no convencer a Mallada. El ex secretario general de los populares asturianos aseguró que le otorgó a la carta «relevancia» y que se lo remitió al interesado. Una remisión, que explicó, siempre hace con una tarjeta o post-it en la que se identifica y explica que da traslado al texto. A juicio de la candidata popular, la explicación de Venta Cueli «no se sostiene».

Así, la candidata al Principado recordó que hay un informe de la Policía Nacional «donde se evidencia lo ocurrido». En este sentido, también recalcó que estos hechos «no los ponemos nosotros en conocimiento de nadie, sino que existe un informe de la Policía Nacional, donde queda patente que el exsecretario envió un anónimo al secretario general del PP de Gijón». «Por lo tanto, no tengo nada más que decir», zanjó.

Respecto a la posibilidad de que el PP de Asturias sea intervenido por parte de la dirección nacional mediante una gestora, Mallada no quiso profundizar en el asunto más que para decir que «es un tema que está en manos del Comité de Derechos y Garantías Nacional y es a él al que le corresponde actuar».