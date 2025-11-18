El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ábalos, en el centro, y Cerdán y Koldo en una foto del viaje oficial a Marruecos en 2019 R.C

La trama saltó fronteras: Cerdán facilitó contactos a Koldo de ministros de Marruecos para favorecer a Acciona

El exdirigente socialista, que también hizo gestiones en Gabón, se 'empotró' en un viaje oficial de Ábalos al país vecino que incluía encuentros con los dirigentes del Gobierno de Rabat

Melchor Sáiz-Pardo
Sara I. Belled

Melchor Sáiz-Pardo y Sara I. Belled

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:38

La trama corrupta que encabezaba Santos Cerdán extendió sus tentáculos fuera de España -en concreto en Marruecos y Gabón- y lo hizo gracias a la ... ayuda del entonces recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García. Y es que, según revela el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) hecho público este martes, Cerdán maniobró para favorecer a Acciona, que estaba interesada en participar para construir el nuevo puerto industrial de Kenitra (Marruecos) hasta el punto de autoincluirse en una comitiva oficial del Gobierno al país vecino, a pesar de no tener cargo alguno en el Ejecutivo.

