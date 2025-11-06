El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Jordi Turull, Charles Puigdemont y Oriol Junqueras en Waterloo.

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la causa abierta por los políticos independentistas, que aseguraban que su detención preventiva buscaba coartar sus derechos políticos

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha sentenciado que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, ... Jordi Turull y Jordi Sánchez. En una decisión que ha dado a conocer este jueves ha rechazado los argumentos de los tres políticos, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del procés les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  5. 5 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  6. 6 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  7. 7

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  8. 8

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez

El Tribunal de Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos políticos de Junqueras, Turull y Jordi Sánchez