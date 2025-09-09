La UCO descubre que Koldo se citó con Delcy en Caracas después de que Ábalos abandonara el Gobierno El encuentro se programó para el 7 de octubre de 2021, un año y medio después de que la vicepresidenta venezolana estuviera en Barajas

Crece el misterio sobre las actividades del Gobierno venezolano en España y sus supuestas conexiones con José Luis Ábalos y su entorno. Koldo García, el ... asistente y hombre de confianza de José Luis Ábalos, se mantuvo en contacto con Delcy Rodríguez más de un año y medio después de que la vicepresidenta bolivariana protagonizara su fugaz visita al aeropuerto de Barajas en Madrid, el 20 de enero de 2020. Es más, García llegó a citarse con la número 2 de Nicolás Maduro en un encuentro en Caracas previsto para el 7 de octubre de 2021, tres meses después de que Pedro Sánchez destituyera por sorpresa a Ábalos como ministro de Transportes.

Los detalles para cerrar esa cita, que se desconoce si finalmente llegó a producirse, han sido recuperados en uno de los dispositivos incautados a Koldo García por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Estos mensajes a través de WhastApp figuran en uno de los atestados que ha sido remitido por el juez primigenio del entonces llamado ‘caso Koldo’, el instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, al magistrado Santiago Pedraz, instructor del llamado ‘caso Hidrocarburos’, en el que figura como principal encausado el empresario Víctor de Aldama, quien –según los informes de la UCO- mantenía igualmente una estrecha relación por mensajería con Delcy Rodríguez.. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

