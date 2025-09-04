El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La detención del líder del movimiento supremacista 'Deport Them Now UE' EFE

El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán

Christian Lupiañez, detnido como uno de los instigadores de las movilizaciones violentas en el municipio murciano

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:43

Cristian Lupiáñez, en prisión preventiva tras ser detenido en julio en Mataró (Barcelona) por incitar presuntamente al odio y llamar a la «cacería de inmigrantes» ... en Torre Pacheco (Murcia), trabajó para el Departamento de Justicia de la Generalitat. Primero, en un centro juvenil donde menores migrantes y también en la prisión Quatre Camins, en Barcelona, en la que está encarcelado. Lo ha denunciado el sindicato de prisiones Sicap Fepol, que ha asegurado que Lupiáñez también trabajó en las oficinas del Departamento de Justicia de la administración autonómica catalana. Intentó entrar en plantilla de la cárcel de Mas d'Enric, pero no superó las pruebas.

