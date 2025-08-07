El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Importantes retenciones en la autopista 'Y' por un accidente
Uxúe Barkos y María Chivite en una imagen de archivo. EFE

UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

El PP, con mayoría en la Cámara alta, asegura que «facilitará» esta petición, mientras que los socialistas navarros la tachan de «circo»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:27

La presienta de Navarra, María Chitive; la expresidenta Uxue Barkos; la ministra de Inclusión, Elma Sáiz; la hermana de Santos Cerdán y otros trabajadores de ... Servinabar 2000, la empresa familiar del exnúmero tres del PSOE, comparecerán, salvo giro brusco de guión, en la comisión que investiga la 'trama Koldo' en el Senado. Ha sido UPN el que ha propuesto estos nombres después de que una iniciativa similar fracasara en el Parlamento de Navarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  4. 4 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón
  5. 5 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  8. 8 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  9. 9 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  10. 10

    La limitación de tablets en las aulas de Asturias llega a los tribunales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado

UPN citará a Chivite, Sáiz, Barkos y a la hermana de Cerdán en la &#039;comisión Koldo&#039; del Senado