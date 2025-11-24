El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. EFE

Vox se querella contra Sánchez por falso testimonio tras declarar en el Senado que no conocía a Antxón Alonso

El partido de Abascal aguardará al discurso de investidura de Pérez Llorca para decidir si otorga su apoyo al candidato del PP a la Comunidad Valenciana

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

Vox ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez por falso testimonio al considerar que el presidente del Gobierno mintió en su ... comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la 'operación Delorme' cuando aseguró que no conocía a Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar. El partido de Santiago Abascal quiere que los jueces investiguen si el presidente cometió el 30 de octubre en la Cámara alta un delito de falso testimonio en sede parlamentaria tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

