El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga. EFE

Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»

El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, sitúa como suelo de un posible acuerdo el pacto presupuestario alcanzado con Mazón

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este lunes que a su partido «le da igual» el candidato que proponga el PP, pero ... que aun así, están «a la espera» del nombre del sustituto de Mazón para desde ese momento comenzar a «explorar la disposición del candidato para acordar esas políticas que permitan acelerar esa reconstrucción de Valencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  3. 3 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  6. 6 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés
  9. 9 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  10. 10

    Una derrota del Real Oviedo en San Mamés tan merecida como preocupante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»

Vox sigue «a la espera» del candidato del PP en Valencia, pero prioriza «políticas y no sillones»