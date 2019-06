Zapatero avisa a Barbón de que Javier Fernández le deja alto el listón

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha advertido al futuro jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, de que «tiene el listón alto» que le deja «un socialista distinto» como Javier Fernández, que ahora se retira de la política tras siete años al frente del Principado. Zapatero se ha expresado así tras recibir la Insignia de Oro de UGT-Asturias, el principal galardón de los premios Primero de Mayo que concede el sindicato y cuya entrega tuvo que ser aplazada el pasado mes por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Así, el acto se ha convertido en un homenaje a Pérez Rubalcaba; al ex secretario general de la Federación del Metal de UGT, Manuel Fernández 'Lito', fallecido hace cinco años, y al presidente del Principado en funciones, que participaba en su último acto público como jefe del Ejecutivo asturiano. «Javier Fernández es un pedazo de socialista y de hombre íntegro como pocos he conocido», ha apuntado Rodríguez Zapatero tras incidir en que el presidente asturiano fue «el único» que le dijo que no, al declinar su propuesta para formar parte de su Gobierno como ministro.

A su juicio, Fernández es «un socialista distinto y entero» al que mucha gente admira dado que siempre ha sido «libre» y «capaz de pensar por sí mismo» dentro de su partido en el que se hizo cargo de la gestora que dirigió el PSOE tras la dimisión de Pedro Sánchez y que impulsó la abstención en la investidura de Mariano Rajoy. Zapatero ha mostrado además su gratitud por la colaboración que UGT mantuvo con sus gobiernos y ha incidido en que ese sindicato y el PSOE son las instituciones públicas de la sociedad civil «con más historia, tienen más y más títulos que el Real Madrid y el Barcelona, y que más han hecho por la libertad y la democracia».

Por su parte, Fernández ha mostrado su «aprecio político y afecto personal» por Rodríguez Zapatero que representa a una izquierda «antidogmática y crítica» y en él advierte «una actitud moral». En presencia del que será su sucesor al frente del Gobierno asturiano, el presidente del Principado en funciones ha afirmado estar seguro de que su último discurso político no podía ser «en un lugar mejor» que en la sede de UGT a cuyos afiliados ha agradecido el respaldo «para ser muchas cosas que nunca había soñado ser».

Fernández ha pedido a los sindicatos que vayan «más allá del mundo del trabajo» y que trabajen para tener una fuerte presencia política en un momento en que «el contrato social hace aguas» en un momento en el que el Estado se ve debilitado «y perdió poder frente a las fuerzas económicas y financieras». «¿Si hay que rehacer el Estado social y el Estado no puede quién lo hará?. La UE puede y debe hacer mucho más», ha subrayado.

Para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la historia pone siempre «a cada uno en su sitio» y ha augurado que así será tanto en el caso de Pérez Rubalcaba como de Rodríguez Zapatero, «el mejor presidente de la historia de España» por la «extraordinaria» capacidad de transformar la sociedad que impulsaron sus gobiernos.

En el caso de Javier Fernández, el dirigente ugetista lo ha calificado de «persona seria, cabal y capaz» y poco amigo de hacer concesiones «pero con una voluntad férrea de contribuir al bien común» desde Asturias donde, ha apuntado, se abre nueva etapa «con presiente joven con ideas y con ganas y que se lo ha ganado». Rodríguez Zapatero fue galardonado por la UGT de Asturias en la 23ª edición de los premios Primero de Mayo «por su trascendente papel» en los avances sociales y de la igualdad al aprobar leyes como las de Igualdad, Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, contra la Violencia de Género, Dependencia y la normalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

El sindicato ha entregado además las Insignias de Plata a Carlos Fernández Calleja, Constantino Manuel Coto Saiz y a la Sección Sindical de UGT en la multinacional química DuPont. A la entrega de los premios, que en pasadas ediciones recayeron entre otros en el Padre Ángel, María Teresa Fernández de la Vega, Vicente Álvarez Areces, Margarita Salas, Iñaki Gabilondo, Manuel Chaves, Joan Manuel Serrat o Nicolás Redondo han asistido varios miembros del Gobierno regional en funciones así como el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez; representantes de IU y Cs y el presidente de la patronal asturiana, Belarmino Feito.