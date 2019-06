Zapatero, a Barbón: «Enhorabuena y a seguir, tienes el listón muy alto»

Uno de los nombres propios del acto organizado por UGT ayer fue el de Luis Rodríguez Zapatero. Más allá de su condición de expresidente del Gobierno, el socialista estuvo en boca de todos por la denuncia interpuesta por Vox por «posible colaboración con ETA», un extremo al que el expresidente no le quiso dar mayor importancia. «No voy a dar protagonismo a los que solamente conocen el lenguaje de zaherir, de la ignominia y de destruir», afirmó. A lo que añadió a renglón seguido: «Esto es algo recurrente de la extrema derecha. Lo importante es que la banda terrorista ETA dejó las armas. Y eso nos costó mucho esfuerzo».

Durante su intervención, en la que agradeció a todo el sindicato la imposición de la insignia de oro por su labor «de impulso social» en España, Zapatero también se dirigió a las dos personas que representan -o representarán- el mayor peso político del Principado. Primero aludió a Barbón, presente en la primera fila del salón de actos, al que le dio la enhorabuena por los resultados electorales. «Pocas cosas hay que den más orgullo que ser secretario general del PSOE en Asturias y, después, ser elegido como presidente del Gobierno», afirmó.

El piropo, eso sí, vino acompañado de una loa al presidente en funciones. «A seguir y a continuar el trabajo. Tienes el listón muy alto porque Javier es un pedazo de socialista», aseveró Zapatero. A modo de anécdota, el expresidente del Gobierno recordó que «siempre habrá una cosa» que no perdone a Fernández. «Javier fue el único que me dijo que no cuando le pedí ser ministro. Es el único caso que tuve y es que prefirió Asturias: siempre fue un socialista distinto y entero», explicó.

El grueso de su discurso, asimismo, estuvo enfocado en la defensa de las consecuciones sociales que, a su juicio, se han vivido en los últimos lustros en España. En este sentido, Zapatero recordó que la «contraseña del socialismo es la igualdad. La igualdad para ser libres y para luchar contra la discriminación». También realizó un alegato en defensa del sentimiento de patria y de la bandera española, dos elementos que son de todos» y que, a su juicio, son bien conocidos por la izquierda. «Es así porque lo hemos hecho durante varias legislaturas. Una patria es un país con justicia», afirmó.

También defendió el expresidente leyes como la de Memoria Histórica o la regulación de «más de 500.000 inmigrantes». Ciudadanos que, según destacó, «eran trabajadores sin futuro ni garantías». Tampoco faltó el recuerdo a Alfredo Pérez Rubalcaba -cuyo fallecimiento provocó el retraso del acto celebrado ayer- y al ex secretario general de MCA-UGT, Manuel Fernández López 'Lito', fallecido hace cinco años.

Pactos de gobierno

En relación a las negociaciones para la investidura del nuevo presidente del Gobierno, Zapatero afirmó que el proceso «no es fácil», pero se mostró confiado en que no se llegue a una repetición de las elecciones, tal y como se ha deslizado en los últimos días desde algunos sectores del socialismo. Así, hizo hincapié en que el cambio de paradigma que supone el paso de dos partidos hegemónicos a «un sistema multipartidista» va a exigir un tiempo de adaptación.

El expresidente del Gobierno, asimismo, admitió que le gusta la idea de conformar un gobierno de cooperación, tal y como denominaron tras las negociaciones los partidos de izquierdas, al afirmar que «el concepto está bien traído» y confió en que se pueda desarrollar sin contratiempos. Zapatero, en este punto, insistió en que las conversaciones «no son fáciles» y que, además, «siempre tienen una parte reservada», pero subrayó que «el mejor resultado es el acuerdo, el que sea para que haya investidura y gobierno». Sobre la transición energética, finalmente, instó al Gobierno a «empeñarse» para que las zonas más deprimidas «tengan apoyo intenso».