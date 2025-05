Graciela Iturbide: «El Premio Princesa recompensa mi obra y la de los fotógrafos mexicanos»

E. C. GIJÓN Miércoles, 28 de mayo 2025, 22:46 Comenta Compartir

«Con enorme alegría recibí la noticia de que se me concedió el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2025. Me honra y me enorgullece y, por ello, siento una profunda gratitud hacia la Familia Real, el jurado del Premio y, en general, hacia España, un país que me es cercano al corazón. Este Premio recompensa no solo mi obra individual, sino el conjunto de los artistas fotográficos de México». De esta forma agradecía la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide el Premio Princesa de Asturias de las Artes que el viernes pasado le fue concedido.

La capacidad para hacer visible lo invisible de esta creadora ya octogenaria que siempre ha recurrido al blanco y negro para su obra le valió el galardón que elevó por segunda vez a la fotografía al palmarés de las Artes. Hubo otros galardones para esta disciplina, como es el caso de la agencia Magnum, que lo recibió el pasado año, pero en otras categorías. Solo ella y el ya añorado Sebastião Salgado tienen ese inmenso honor que ayer ella misma reconocía desde Ciudad de México, donde nació y donde sigue viviendo y trabajando. «Dueña de una mirada innovadora y dotada de una extraordinaria profundidad artística, la lente de Iturbide ha retratado la naturaleza humana a través de fotografías cargadas de simbolismo, que crean un mundo propio: desde lo primitivo a lo contemporáneo; desde la crudeza de la realidad social hasta la magia espontánea del instante», dejó escrito para la historia el jurado, que subrayó ese valor poético y documental de las imágenes de una mujer que ha sabido retratar al mundo de una manera absolutamente singular y única.