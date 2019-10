Premios Princesa | Peter Brook se queda «sin palabras»

Con el beneplácito de los clásicos, a saber Stanislavsky -y su famoso método actoral- o Jerzy Grotowski, Peter Brook se ha erigido como el tótem de la contemporaneidad. Quizá no tenga la exclusividad, ahí está Declan Donnellan y su influyente 'El actor y la diana', pero sí reúne a legiones de seguidores que aplauden su paradigma: la búsqueda de la sencillez a través de un mayor protagonismo del actor . Y él, apegado o no a lo que conlleva ser un referente, sigue hablando de los de antes y reflexionando sobre su legado como forma de traerlo al tiempo presente. Lo hace en 'Why?', su última creación y que por momentos parece que quiere hacer las veces de epílogo. Por todo ello, no choca que la cita «un hombre que camina por este espacio vacío mientras otro le observa es todo lo que necesita el espacio teatral» fuese visible durante la representación que tuvo lugar ayer en la Fábrica de Armas de Oviedo. Sobre la escena -vacía- jóvenes estudiantes de escuelas de arte dramático de toda España que rendían su particular homenaje al Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019.

«Hasta el momento en que estás delante no sabes cómo vas a reaccionar, pero luego cuando acabas y piensas... ¡hostia, que es Peter Brook!», reconocía Pilar Ortiz, una de las intérpretes que saltaron al escenario, en su caso durante el pequeño acto englobado bajo el epígrafe 'Fuego'. En total, una muestra de una hora de duración que ya había arrancado, a modo de ejercicio inmersivo, quince minutos antes de la llegada de Peter Brook al recinto. Con los nervios lógicos de la ocasión, medio centenar de actores y actrices aguardaban entusiastas, descalzos -como manda el puro teatro-, y con sencillos atuendos. Los espectadores también iban llegando, hasta completar medio aforo, aguardando por el inicio, y por el maestro.

Y llegó. Con puntualidad inglesa y con un sentenciador 'Sabes por qué el teatro es un triunfo' colándose en la pantalla para hacer las veces de bienvenida. Las imágenes de fondo con ensayos, representaciones y películas del premiado, daba paso a 'Gestual', el primero de los actos a cargo de alumnos de Sevilla, Canarias y Galicia, y a los que siguieron compañeros de Murcia, Baleares y Cáceres, entre otros. Al finalizar, Peter Brook fue al centro del escenario donde posó con todo ellos al tiempo que una cerrada ovación coreaba su nombre. Ellos apenas podían articular palabra embriagados de felicidad como demostraban los repetidos 'gracias' que se escuchaban desde el aforo. «Ha sido muy emocionante, es un honor haberle conocido y actuado delante de él», contaba Máximo Leal. «Yo le he tocado y le he ayudado a apoyarse», apostillaba Paula Fidalgo. ¿Y él? Peter Brook era breve sintetizando en dos palabras, y en castellano, su reacción: «Sin palabras».