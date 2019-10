Premio Princesa de Ciencias Sociales | Portes define la emigración de África como «un éxodo de la miseria y la desaparición» Alejandro Portes, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019, en el Reconquista. / JUAN LLACA El Premio Princesa de Ciencias Sociales aboga por alcanzar convenios proactivos de cooperación entre países receptores y emisores de migrantes EUROPA PRESS Miércoles, 16 octubre 2019, 19:55

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019, Alejandro Portes, aboga por implementar convenios proactivos de cooperación entre los países receptores y emisores ante la llegada a las costas europeas de personas procedentes de África. Portes ha explicado en rueda de prensa que se trata de «un éxodo de la miseria y la desaparición del Estado en muchos de los países emisores» y que «no es una migración laboral ni de refugiados políticos».

«Es necesario implementar convenios proactivos de cooperación con los países emisores. Hay que ir a allí y hablar con los Gobiernos por corruptos que sean. Hay que hablar con ellos y crear posibilidades de empleo en esos países, además de programas organizados de visas laborales temporales que les den a los jóvenes sin esperanza y sin oportunidades de futuro por lo menos una salida», ha detallado.

A su juicio, «debilitaría mucho» la motivación para jugarse la vida en una patera el hecho de que pudiesen abandonar sus respectivos países de origen de una forma organizada, en determinados números de personas. «La experiencia de Méjico avala esa cuestión», ha destacado. Portes lo ha comparado con las caravanas de centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, «el fenómeno es similar», ha apuntado. Considera que es una situación caótica e insostenible.

«Hasta ahora España ha sido muy paciente y ha mantenido una puerta abierta, contraria a otros países europeos». A su modo de ver «no es sostenible a largo plazo». «No es posible tolerarlo por el carácter caótico. Además, da lugar a una reacción nativista y antiinmigrante por parte de los nacionales», ha explicado. Portes ve necesario ver cómo se puede organizar la situación, «no es a través de crear una fortaleza cerrando puertos o edificar un muro como quiere hacer el señor Trump», ha añadido.

«Ni el muro de Trump ni ningún muro va a frenar los desfases que hay en el sistema global entre países ricos y pobres. Eso de crear una Europa fortificada o unos EEUU detrás de un muro es una solución patética porque no va a llevar a relaciones positivas con los países emisores. Hay que buscar otras alternativas», ha rematado.

Integración en España

Respecto al proceso de integración en España, Portes, a partir de sus estudios ha determinado que ha sido «generalmente positivo», a pesar de que dice haber excepciones. Ha hablado de un «relativo éxito» de integración de los hijos inmigrantes, cosa que dice «no ocurre en otro países de recepción».

«En general las personas de un montón de nacionalidades que llegaron en los años noventa de principios de siglo desde Rumanía hasta Filipinas y desde Marruecos al Ecuador se han ido integrando bastante bien a la juventud española. Son los nuevos españoles», ha dicho.

Según el sociólogo esta integración es el resultado final, en parte, a la «no existencia de un modelo». «Muchos otros países europeos han propuesto disciplinar e integrar a los inmigrantes tan pronto como sea posible, haciendo que aprendan el lenguaje, el idioma del país, sus costumbres, que se parecieran cada vez más a los nativos en una forma casi coercitiva», ha desarrollado.

Portes asegura que esas políticas no han dado resultados porque lo que han generado es lo que los sociólogos llaman reacción proactiva. Esto es que reaccionan reafirmado su cultura original y su lenguaje. «Una aproximación suave que les permita integrarse a su tiempo y manera con los recursos y de la forma que puedan en general da mejor resultado que otras políticas. La experiencia de España da fe de ello», ha sugerido.

Despoblamiento

«España es un país que registra muchos países vacíos, no es el único país, la mitad de Japón está igual debido a la caída de la fertilidad, cuando el país no logra reproducir su población a través de la reproducción natural la población cae», ha afirmado. En ese sentido no cree que vaya a haber ninguna «píldora mágica» que haga que las zonas rurales recuperen población, pero sí la inmigración podría canalizar esa población hacia los lugares que más la necesitan.

Portes apuesta por un posible encuentro entre la inmigración que se va a necesitar en los países que van decayendo demográficament, como son España y Japón, y el deseo de muchos jóvenes de los países periféricos de acceder a un mundo desarrollado. «Hay claramente una posible intersección entre ambas cosas porque la inmigración puiede ser una solución significativa al problema de la caída demográfica de los países avanzados como es el caso de España», ha aseverado.