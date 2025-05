Araceli Mangas Martín es miembro del Patronato del Real Instituto ElCano de Estudios Internacionales y Estratégicos y una gran experta en derecho internacional. Es ya ... una cara conocida del jurado de Ciencias Sociales de los Premios Princesa de Asturias, que esta mañana terciaba en el debate sobre todo lo que está sucediendo con Israel y su ofensiva sobre Gaza.

-¿Es genocidio lo que está pasando en Gaza?

-Si es genocidio lo dirá la Corte Internacional de Justicia que está juzgando ese caso a instancias de Sudáfrica. Lo que sí se está viendo se centra fundamentalmente en hambrear a la población, es decir, quitar la alimentación, eso no es admisible en ningún conflicto. Sí puede ser genocidio y probablemente lo sea es que no llegue ayuda a la población, porque muchas personas están muriendo porque les falta el agua y les falta la comida para sobrevivir. Pero no por hecho del conflicto bélico. No hay olvidar que la agresora es Hamás, es verdad que en un territorio ocupado por Israel. Ha sido Hamás, una organización terrorista, quien ha roto esa situación y la respuesta ha sido siempre o casi siempre desproporcionada y constituyendo en varios casos crímenes de guerra.

-¿Cómo ve la reacción de España?

-España no debe olvidarse de que la agresora fue Hamás ni debe fiarse de los datos que da Hamás. Pedir por parte del Gobierno de España que se sancione a Israel como consecuencia de la guerra como sucedió con Ucrania no es atinado, porque Rusia atacó a Ucrania, la agresora fue Rusia, mientras que en el caso de la guerra en Gaza, fue Hamás, y no atacó a las fuerzas armadas israelíes sino a población civil que estaba en una fiesta.

-Pero Israel lleva cincuenta años incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas.

-También el Reino Unido en Gibraltar. No es lo mismo cometer crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad o crimen de genocidio.

-¿Cómo se puede parar esto?

-Tampoco podemos parar la guerra de Ucrania. Son las partes involucradas las que deben hacerlo. El problema es que ni Netanyahu ni Hamás quieren los dos estados. Esa es la solución razonable, que aprendan a convivir.

-¿Qué pasa con Ucrania? ¿Habrá paz de la mano de Trump?

-No hay conflicto que dure cien años, pero está claro que Trump ha fracasado, dijo que en 24 horas iba a poner derecho a Putin y está claro que no lo ha conseguido. Puede amedrentar a los canadienses, a los daneses o a la Unión Europea, pero está claro que Putin está en la misma horna del zapato de Trump, es un imperialista, no acepta reglas y dirige un estado patrimonialista.