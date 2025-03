Dani Rodrik: «Espero ser útil para reconstruir la economía mundial»

AZAHARA VILLACORTA OVIEDO. Viernes, 12 de junio 2020, 02:39 Comenta Compartir

«Este es un gran e inesperado honor. Agradezco a la Fundación desde lo más hondo de mi corazón por haberme elegido. Mi gran esperanza es que algunas de las ideas que reconoce el Premio sean útiles en la reconstrucción de la economía mundial, que tanto necesitamos después de la pandemia». Con esas palabras, cargadas de compromiso, agradeció ayer el economista turco Dani Rodrik (Estambul, 62 años) la concesión del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020. Un galardón en el que este profesor que lleva años alertando de los riesgos de la «hiperglobalización» se impuso a otras 32 candidaturas procedentes de catorce países y al que le propuso el sociólogo Alejandro Portes, premiado en la misma categoría el pasado año.

Precisamente el jurado valoró de Rodrik -considerado uno de los economistas más influyentes del mundo- que, con su trabajo, «ha fortalecido el rigor en el análisis de la dinámica de globalización de las relaciones económicas internacionales». Que, en sus obras -marcadas por un enfoque poco convencional, como él mismo reconoce- aporta «conclusiones que contribuyen a mejorar el funcionamiento del sistema económico y a hacerlo mucho más sensible a las necesidades de la sociedad». Y que de ellas «se deduce la necesidad de mejorar el gobierno de la globalización, un tema de gran relevancia en un momento de cuestionamiento del multilateralismo».

Porque a nadie se le escapa que el Princesa de Ciencias Sociales llega en medio de una crisis sanitaria que ha puesto en jaque a los gobiernos de todo el mundo. Y, con ellos, a las instituciones y organismos internacionales. De la UE a la OMS. Una compleja coyuntura -recuerda el jurado- «en la que el déficit creciente de gobernanza global y la necesidad de generar bienes públicos se hacen más evidentes», tal y como ha venido a poner «de manifiesto la pandemia».

Pero es que, además, Dani Rodrik, que a lo largo de su carrera ha publicado más de veinte libros y numerosos artículos y ha impartido conferencias en universidades y entidades de enorme prestigio de todo el planeta, «ha conducido el análisis económico y la economía política hacia un territorio más cercano a la realidad». Y, de paso, «ha contribuido no solo a la ampliación del conocimiento de la economía internacional, sino también a hacerla compatible con la paz, así como con la reducción de la pobreza y la desigualdad».

De hecho, este hombre que acumula siete doctorados honoris causa y múltiples galardones ha enfocado parte de su labor al ámbito de la cooperación como codirector de Economics for Inclusive Prosperity (EfIP), una red de economistas comprometidos con alcanzar un sistema financiero más justo y una sociedad más equitativa. Y también forma parte de la Bureau for Research in Economic Analysis of Development (BREAD), organización no gubernamental que proporciona educación económica en lugares en vías de crecimiento.

En el plano teórico, ya en su libro 'La paradoja de la globalización: democracia y futuro de la economía mundial' (2011) formuló una de sus tesis más populares: la del «trilema» de la política internacional. Una teoría según la cual para un país es imposible combinar de manera simultánea su integración en la economía global, la democracia y la soberanía estatal, sino que debe renunciar a una de las tres opciones. A uno de los tres vértices de ese triángulo.

El «trilema» se ha convertido, desde su formulación, en una de las ideas más referenciadas en el debate internacional de teoría económica y explicaría el auge del populismo, con exponentes como Trump o Bolsonaro, o la irrupción de fenómenos como el 'Brexit'. Cómo mantener la globalización en un marco que no suponga perjuicio a las clases populares y que también pueda funcionar en los países en vías de desarrollo es la clave de fondo.