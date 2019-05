«En España sigue habiendo un machismo solapado» La catedrática emérita de Ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina defiende la educación como herramienta para luchar contra la desigualdad de la mujer JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Martes, 28 mayo 2019, 12:37

El jurado del Premio Princesa de Ciencias Sociales se reunió esta mañana en el Hotel de la Reconquista para elegir al ganador de su XXXIX edición. Un jurado compuesto por personalidades de diferentes ámbitos para elegir entre 25 candidaturas de 11 nacionalidades «con un nivel muy alto», según destacó la economista Silvia Iranzo, miembro del jurado.

Antes de comenzar las deliberaciones, la catedrática emérita de Ética de la Universidad de Valencia, reclamó más educación para acabar con los problemas de desigualdad que afectan a España. «En este país sigue habiendo un machismo solapado», señaló. Se refería Cortina a cuestiones como la elección de cargos directivos en las empresas. «Muchas tienen tendencia a preferir al varón sobre la mujer para los puestos directivos, aunque no se diga». Reconoce la catedrática que hay ámbitos en los que estos problemas están ya superados. Uno de ellos, según afirmó, es la Universidad. «Hay diferentes capas, diferentes estratos en los que se ha conseguido la igualdad muy bien, como en la política, pero en otros espacios de la vida corriente sigue ese machismo solapado en el que se suele preferir al varón sobre la mujer, aunque no se diga abiertamente».

No fue este el único asunto que trató Cortina. El desarrollo tecnológico y sus implicaciones éticas y jurídicas fue otro de los asuntos que trató. «Las tecnociencias están avanzando exponencialmente y a la hora de hacer frente a ese cambio la moral y el derecho van por detrás». Adela Cortina mostró además su preocupación por el camino que están tomando cuestiones como las decisiones adoptadas en base a algoritmos o inteligencia artificial. «Se está eligiendo si una persona va a tener trabajo o no porque lo ha decidido un algoritmo que no se sabe bien lo que es. Creo que inteligencia artificial, digitalización, son los grandes temas de hoy y es necesaria la ética en ellos».

La reunión del jurado de Premio de Ciencias Sociales permitió además escuchar las reflexiones del doctor en Geografía y exrector de la Universidad Complutense Rafael Puyol. El gijonés destacó que hay «al menos media docena de candidaturas que tienen un alto nivel de representación y que están protagonizadas por personas que tocan grandes temas que nos interesan a todos mucho, relacionados con las cuestiones capitales y los grandes desafíos».

Uno de esos desafíos que España tiene muy presente es el de la despoblación. «Es un tema complicado. Suelo decir que probablemente, de las grades variables demográficas, es una de las más difíciles». No obstante, el geógrafo asturiano, apunta algunas claves para intentar paliarlo. «Dotar a las áreas rurales, por supuesto de banda ancha, de servicios como la educación o los sanitarios o los financieros, el transporte, ayudaría a retener población, pero nunca obtendremos unos resultados espectaculares en esa vuelta a los medios rurales», concluyó.