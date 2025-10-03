El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Toño Velasco junto a los cartones pintados por los migrantes en la Fábrica de Armas. R. F.

La Vega se abre al mundo para los Premios Princesa

Migrantes de Accem crearon un 'Altar de los Anhelos' bajo la guía del pintor Toño Velasco, en honor a Douglas Massey

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:58

Comenta

La Fábrica de Armas de La Vega ha abierto sus puertas a una conmovedora actividad enmarcada en los prolegómenos de los Premios Princesa. Este viernes el recinto se convirtió en el escenario de un taller colaborativo que dio vida a un 'Altar de los Anhelos', una iniciativa cargada de significado y esperanza, realizada en conjunto con usuarios de Accem Asturias, la ONG dedicada a mejorar las condiciones de vida de migrantes y refugiados.

La iniciativa, ideada como un homenaje al sociólogo Douglas Massey, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025, se inspiró en su profundo análisis de los deseos de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos. La actividad no solo celebra su obra, sino que también resuena con su crítica a las políticas migratorias y de deportaciones masivas.

Bajo la dirección del pintor asturiano Toño Velasco, los participantes, muchos de ellos migrantes y refugiados, plasmaron sus deseos y esperanzas en cartones pintados por el artista y, sobre ellos, creaban su propia obra y escribían un mensaje, creando una colección de exvotos contemporáneos. Velasco describió la esencia del taller: «Cada uno realiza tres o cuatro deseos y tendremos un conjunto que nos hará muy humanos. Cada persona tiene un anhelo personal y, aunque sus deseos dependen de su cultura, encierran la misma idea de estar mejor y vivir en paz».

El artista enfatizó: «El arte es un filtro que sirve para masticar ideas y hace que luego sean más digeribles para el público. Esta gente ha sufrido para llegar aquí, y no es solo un dibujo y un texto; hay detrás una experiencia y un bagaje. Los anhelos nunca serán efímeros y cuantos más sueños y deseos, mejor».

Los testimonios recogidos durante la jornada revelan la lucha por encontrar un país libre para quienes huyen de Rusia o Palestina, el anhelo de crecimiento profesional para ingenieros provenientes de Venezuela, o el simple deseo de tener una casa o construir una granja. El sueño más recurrente fue el de encontrar estabilidad, tanto económica como emocional. Los participantes, en un acto de protección y privacidad, prefirieron mantener el anonimato de sus nombres.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  2. 2

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  3. 3 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  4. 4

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  5. 5 Hospitales y centros de salud bajo mínimos en Asturias por la huelga de médicos: «Es por nuestra dignidad»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Un incendio amenaza el colegio de las Dominicas de Cangas del Narcea
  8. 8 Homenaje a Ike: «Los buenos recuerdos y las risas superan la crudeza del conflicto»
  9. 9

    Los drones intrusos interfieren de nuevo en Europa y cierran el aeropuerto de Múnich
  10. 10

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Vega se abre al mundo para los Premios Princesa

La Vega se abre al mundo para los Premios Princesa