Miguel Falomir, director del Museo del Prado: «El director del Museo de Bellas Artes de Asturias debe seguir la línea de Alfonso Palacio, pero con personalidad propia»

Miguel Falomir vuelve al jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades, que ayer inició sus deliberaciones en Oviedo. El director del ... Museo del Prado no falta a la cita con un galardón que el equipamiento cultural más visitado y valorado recibió en 2019.

–Nos ha robado a Alfonso Palacio (ex director del Museo de Bellas Artes de Asturias y director adjunto del Prado), estamos muy enfadados.

–Opuso su resistencia, pero al final logramos seducirle y creo que está contento y nosotros muy contentos con él.

–¿Qué hacemos sin Alfonso?

–Pues se elegirá un nuevo director más pronto que tarde.

–¿Va a estar usted en la comisión de expertos que lo elija?

–Es posible. Estamos en ello.

–¿Qué características cree que debe tener el nuevo director en la nueva etapa que se abre?

–Hay una serie de elementos que sería importante que tuvieran continuidad. Alfonso ha hecho una magnífica labor en la consolidación, la expansión, la continuidad y la internacionalización del museo, es mucho más ambicioso que antes de su llegada, y lo importante es que alguien siga por esas líneas pero con personalidad propia, es decir, que no haya un clon del anterior, sino alguien que esos mimbres sepa llevarlos a nuevas metas.

–El Bellas Artes se ha convertido ya con tantos depósitos en un pequeño Prado.

-En estos momentos es la segunda institución que más obras del Museo del Prado tiene. Y el proyecto no está cerrado, está abierto, mientras satisfaga a ambas partes se puede ampliar.

–¿Nos van a traer el Goya que vendió la Fundación Selgas?

–Podrá venir a hacer una visita. Sin duda vendrá.

–El Prado está en todos los ámbitos, trasciende lo puramente pictórico.

–Todos los museos lo han hecho. El papel de los museos en la sociedad se ha amplificado y viene asumiendo funciones que antes no es que no le correspondieran pero que no ejercía. Por ejemplo, cada vez es más importante la educación, la acción social. En ese sentido, el Prado sí ha sabido dar respuesta a esas demandas.

–Y abriendo puertas: danza, flamenco... ¿Qué territorios inéditos les quedan por explorar?

–Quiero pensar que los grandes museos se han convertido en las catedrales del siglo XXI en términos culturales. Es decir, desde su esencia, en el caso del Prado, como pinacoteca y museo de escultura, pero va encontrando puntos de hermanamiento y confluencia.

–¿Es cada vez un museo más contemporáneo?

–Todo arte o es contemporáneo o no lo es, si es incapaz de apelar a una sensibilidad contemporánea está muerto. Para nosotros sí es importante que un arte realizado hace mucho tiempo, más de cien, doscientos, trescientos años, siga siendo relevante para el público actual. Para eso se necesita una serie de gente que sea capaz de transmitir esas obras del pasado a una sensibilidad contemporánea. Dentro de ese proceso, de transmisión, traslación, creo que los artistas contemporáneos juegan un papel importante y esa es la razón por la que el Museo del Prado últimamente está prestando atención no a todo el arte pero sí a esos artistas para los que el Prado y su tradición artística es importante.

–¿Pero hacia dónde más van a apuntar?

–Se ha hecho público que ofertamos nuestro primer programa de gestión integral de museos. El Prado ha adquirido en los últimos veinte años una excelencia en la gestión y creo que era el momento de hacerles partícipes a todos esos estudiantes del Historia del Arte o gestores culturales que quieran aprender cómo se gestiona una institución tan importante. Seguimos con proyectos iniciados, como el de Escribir el Prado, esa estancia de escritores de renombre que luego se plasma en un pequeño libro, estamos a punto de publicar los dos volúmenes de los dos escritores del año pasado, Olga Tokarczuk y John Banville. Este año el perfil es un poco distinto, ampliando geografías y lenguas, empezamos con Helen Oyeyemi en un mes, una escritora africana que vive en Praga, y en otoño, Mathias Énard.