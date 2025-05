Victoria Cirlot Valenzuela, medievalista: «Las humanidades están en un momento crítico en la actualidad»

Llegó con ganas a Oviedo Victoria Cirlot Valenzuela, experta medievalista. Esta catedrática de Filología Románica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona se estrena como ... jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

-Su primera vez.

-Vengo con ganas. Lo que me mueve en este premio es una cuestión muy intelectual, la idea de un ganador que aporte conocimiento y cultura.

-Es una experta medievalista. Nada más medieval que un cónclave.

-No tengo gran afición a ese ceremonial y ese boato.

-¿Hay gran vigencia de los ritos medievales?

-El cónclave ha sido transformado una y otra vez, no es lo mismo que se hacía en el mundo medieval, pero sí se ha mantenido ese aspecto de ceremonia sin duda.

-Es gran conocedora de las mujeres místicas. ¿Están tan olvidadas las mujeres en la Iglesia?

-No están tan olvidadas, pero no se les ofrece el ritual de la misa, una mujer no está habilitada para eso.

-¿Pero las grandes místicas tienen el reconocimiento de la historia?

-Hace tantos siglos que nos pasa que ya estamos acostumbradas, pero con todo cada vez más se va comprendiendo la importancia de las mujeres místicas, que prácticamente las desconocíamos. Conocíamos a Teresa de Ávila, solo faltaría, pero ella tiene antecedentes, una genealogía importante que cada vez se conoce y cada vez se comprende más la gran importancia de estas mujeres, con unos textos maravillosos.

-¿Cómo ve el papel de las humanidades?

-Las humanidades están en un momento crítico en la actualidad y esperamos que no desaparezcan. ¿Cómo podemos vivir sin tener en cuenta el arte, la literatura, el pensamiento, la historia? ¿Cómo es posible vivir sin eso? Vivimos en un mundo muy materialista, muy pragmático y que ha dejado de lado algo que yo creo imprescindible para la vida.

-¿Y qué hacemos?

-Tenemos que luchar por el rigor absoluto de estas disciplinas, pero al mismo tiempo hay que luchar por la necesidad de comunicar. La comunicación no tiene por qué hacer disminuir el rigor, cosa que a veces pasa, pero eso tiene un gran peligro y hay estar muy atento.

-¿No pasa eso la mayoría de las veces ahora? ¿El rigor no está reñido con las redes sociales?

-No, no lo está. No se trata de banalizar, se trata de mantener el rigor y hacerlo comprensible y ese es el gran reto de los que nos dedicamos a esto. Pero estamos en un momento difícil, porque podemos caer en la banalización por la necesidad de las ventas.

-¿La formación humanista nos habría librado de personajes como los que ahora nos circundan?

-Eso sería una maravilla, pero no ha existido, qué le vamos a hacer.

-¿Qué les recomendaría?

-No les recomiendo nada, que se vayan. No hay nada que hacer con esta gente.