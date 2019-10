Premios Princesa | Gdansk, el ejemplo de cómo convertir la tragedia en oportunidad

Llegó en bici junto a Ana González, alcaldesa de Gijón, con la mejor de las sonrisas y el mejor de los mensajes. Bailó al ritmo de la Gdansk Dowtown Brass, se emocionó, estrechó muchas mano y repartió abrazos. Aleksandra Dulkiewicz, alcaldesa de Gdansk, Premio Princesa de Asturias a la Concordia 2019, se ganó ayer a los escolares asturianos en su primer acto público, celebrado en el colegio público Miguel de Cervantes de Gijón, tan solo unas horas después de su llegada a Oviedo. Valiente (aceptó el cargo cuando su antecesor fue asesinado en un acto público), cercana (llamó por su nombre a los niños que le hicieron las preguntas e incluso se atrevió con el castellano), amante de la bici y del voleibol, la alcaldesa desgranó ante las preguntas de los escolares las claves que hacen de Gdansk lo que es, una ciudad ejemplo de superación e integración. Era el encuentro de ayer el colofón a la actividad 'Concordantes', que la Fundación Princesa de Asturias había organizado en el marco de su programa educativo, 'Toma la palabra'. Casi 700 estudiantes de 15 colegios e institutos de toda Asturias han participado en la actividad y representantes de ellos le mostraron ayer a Dulkiewicz sus trabajos.

Portavoces de los escolares se sentaron junto a la alcaldesa en una mesa especial. Una mesa blanca y roja, en forma de C, similar a la que la ciudad saca a la calle cuando quiere debatir con los vecinos. En su 'C' están todos los ciudadanos invitados a expresar su opinión. La 'C' del Cervantes, donde la alcaldesa admitió, emocionada, sentirse como en casa, sirvió ayer para conocer mejor a la principal ciudad portuaria de Polonia, algo que sin duda ha marcado su carácter. Y sirvió, de paso, para celebrar el hermanamiento entre el Club Voleibol La Calzada y el Trefl Gdansk.

Su modelo de integración de inmigrantes fue una de las cuestiones más comentadas. En él no solo participa el Ayuntamiento, sino también las organizaciones sociales; cuidan de que los recién llegados tengan acceso a la educación, la sanidad y el empleo. Se preocupan de que los 1.000 alumnos que este curso están escolarizados en sus colegios y no hablan polaco puedan seguir las clases. Tratan, al fin, de que «todo el mundo se sienta bien en Gdansk, tenga ocho años u ochenta, sea del país que sea, tenga o no una discapacidad...» Ese el sueño de Dulkiewicz, que la ciudad que dirige «sea un buen sitio para todos». Nada más y nada menos.

Sueño que persigue sin olvidar su propia responsabilidad. «El alcalde es responsable de que una ciudad progrese y en la que se pueda convivir con otras personas. Se trata de crear juntos una ciudad en la que se viva bien». Porque, por ejemplo, «aunque el Gobierno diga que 'no', los inmigrantes van a seguir llegando». Y hay que ocuparse de ello.

Cuida y promueve también la ciudad su historia. Y su aire, con un plan de promoción del transporte público y la bicicleta, que la primera edil admitió utilizar en su día a día. Su vida, dijo, es su ciudad. Vicealcaldesa durante varios años, cuando su antecesor fue asesinado «sabía que quería continuar con su labor». ¿Tuvo miedo? Sí. «Todo el mundo tiene miedo». No fue fácil para ella ni para la ciudad, admitió. Pero había que seguir. Lo cierto es que Gdansk, marcada por la tragedia a lo largo de la historia, ha sabido siempre seguir. No podía ser de otra forma en el lugar en el que nació Solidaridad, el movimiento obrero que doblegó al comunismo. En su caso, está convencida de que había que aprovechar un momento trágico para conseguir ser más tolerantes. Algo que, aseguró, «debe empezar por uno mismo, por ejemplo, hablando de forma civilizada incluso cuando se discute». Lo dice quien vive en un país con un lenguaje político «muy agresivo». «Y eso no es bueno».