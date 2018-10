El director de Amref Health África destaca el reto de acercar la sanidad a toda la comunidad africana Ha lamentado que el «VIH Sida sigue matando en África a una gran cantidad de gente, tanto adultos como niños» EUROPA PRESS Miércoles, 17 octubre 2018, 17:28

El director de Amref Health Africa, Githini Gitahi Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, ha manifestado este miércoles que acercar la sanidad a toda la población es el principal reto al que se enfrentan el objetivo que persiguen, de ahí que su trabajo se base siempre en la creación de centros sanitarios comunitarios.

En la rueda de prensa ofrecida en el Hotel de la Reconquista, han indicado que Gitahi ha explicado las dificultades para extender la sanidad en una población como la africana, donde además de la distancia física hay una gran distancia cultural y educativa entre las personas y los profesionales sanitarios.

«Un asunto esencial es tener capacidad de ofrecer una sanidad adecuada a la población con las peculiaridades de cada una de las comunidades», ha explicado el galardonado que ha recordado que África tiene una altísima tasa de fertilidad con una media de 4,5 niños por mujer.

Así ha indicado que trabajan en unas condiciones en las que hay y un crecimiento de la población muy descontrolado ante la «falta de planificación familiar, además de un problema educativo y cultura que hacen necesarios cambios que proporcione sanidad »duradera« en la población.

«La distancia social, entre las personas y los centros sanitarios es una de nuestra preocupación. Las personas no quieren ir a ver a alguien que no conocen para contarle sus problemas, aunque sepan que es médico, para organizaciones como la nuestra no vale darnos un médico y ya está porque no van a abandonar al curandero de repente. Hay que trabajar en la tradición e incluso en colaboración con esos curanderos que están muy intrínsecas en la sociedad y es imposible sacarlos de allí», ha manifestado el galardonado.

Githinji Gitahi ha manifestado que son muchos y variados los problemas sanitarios a los que hay que hacer frente en el continente africano. Así ha lamentado que el «VIH Sida sigue matando en África a una gran cantidad de gente, tanto adultos como niños».

Por su parte, el presidente de Amref Salud África, Álvaro Rengifo, que también ha comparecido en la rueda de prensa, ha querido agradecer el premio y se ha mostrado convencido de que el mismo servirá para hacer visible la organización y para poder aumentar el número de miembros en España.

«En España a día de hoy somos unos 300 miembros y una docena de empresas. Somos una ONG de cooperación al desarrollo muy poco conocida por eso este premio es el regalo más importante que hemos recibido. Nuestro reto en España es aprovechar este momento tan importante y conseguir acercarnos a una cifra de 1.000 o 2.000 miembros en próximos meses», ha dicho.