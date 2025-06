Íñigo Méndez de Vigo, exministro de Cultura: «Veo con preocupación y asco lo que está pasando en el PSOE»

El exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo se estrena como jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y lo hace ... con una mirada optimista pese a que no está el mundo para demasiadas alegrías. «Aquí en Asturias se está fenomenal siempre», dice quien es también patrono del Museo del Prado y presidente del Patronato del Teatro de la Abadía y sigue muy vinculado al mundo de la cultura.

-El mundo no está tan fenomenal como usted.

-Siempre pasan cosas, lo importante es tener las ideas claras y afrontarlo.

-¿Se vive mejor siendo exministro que ministro?

-Yo vivía muy tranquilo siendo ministro, me gustaba lo que hacía y creía en ello, pero la vida tiene momentos en que te toca estar al frente de algo y otros que no. Yo estuve en política treinta y tantos años, que son muchos, y la verdad es que no la echo nada menos, pero no por cuestión de comodidad o de tranquilidad, sino por esos momentos. Hay otras cosas que hacer, como por ejemplo ser jurado de estos premios.

-¿Cómo vive lo que está pasando en el PSOE?

-Con profunda preocupación y asco. No me gusta nada.

-¿Qué tiene que hacer Pedro Sánchez?

-Consejos a Pedro Sánchez no le doy, no creo que les necesite.

-Premio de Cooperación Internacional. No sé si es el mejor momento para ella.

-Hay altos y bajos siempre, pero la cooperación internacional es absolutamente imprescindible y las candidaturas que hay, que son muy buenas y muy sobresalientes, son personas que hacen cosas para mejorar la vida de otros, para ocuparse de los demás. Hay mucha gente ocupándose de esas cosas, pero a veces el ruido no deja escuchar lo demás, aquello que decía Machado de distinguir las voces de los ecos. Las voces a veces no nos dejan escuchar los ecos.

-Hay muchas voces, mucha incertidumbre.

-Así es, pero necesario sobreponerse, esa es la gran victoria. Cuando vienen dadas de esa manera hay que mantener la cabeza fría, las convicciones firmes y hacer lo posible para solventarlas.

-¿Qué cooperación necesita Palestina hoy?

-Lo que tenemos que hacer es parar inmediatamente este conflicto, que además se está extendiendo. Hay personas que sufren y yo creo que elemento humano es absolutamente capital y los esfuerzos que tenemos que hacer van en esa dirección.

-¿Siempre nos quedará la cultura para aliviar las heridas?

-Sí, pero es necesario ocuparse de ello. La cultura es una maravillosa vía de escape.

-¿La asignatura pendiente de la cultura española es acercarse más al patrocinio privado?

-Sin duda, yo creo que todos los gobiernos no hemos tenido suerte con una ley de mecenazgo que sea un acicate. Eso requiere la colaboración del Ministerio de Hacienda, mientras esto no exista es intentarlo y no conseguirlo. Creo que la colaboración pública y privada es capital, quienes oponen lo uno y otro no me gustan nada porque creo que no tienen razón.