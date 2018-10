«La ablación se sigue practicando en muchos países a pesar de ser ilegal» Álvaro Rengifo, en el Hotel de la Reconquista. / DAMIÁN ARIENZA Álvaro Rengifo. Presidente de Amref España «A diferencia de otras organizaciones internacionales, la nuestra es una fundación creada desde el sur para el sur» PABLO A. MARÍN ESTRADA OVIEDO. Miércoles, 17 octubre 2018, 01:58

El economista Álvaro Rengifo preside la oficina española de la Fundación Amref, premiada por la Fundación Princesa de Asturias en su categoría de Cooperación Internacional por el trabajo desarrollado desde su creación en 1956 para mejorar las condiciones sanitarias de la población del continente africano. A dos días de la entrega de los galardones, habla en Oviedo de la tarea que realiza su organización y la que aún queda por hacer en un territorio del que, afirma, «necesita urgentemente nuestra mirada».

-Además del reconocimiento al trabajo de Amref, ¿cree que el Premio ayudará a visibilizar los problemas de África?

-No tengo ninguna duda de que es necesario visibilizar Africa. Es uno de los mayores continentes e importantísimo desde cualquier perspectiva: demográfica, política, social...Y en el caso de Europa más: la inmigración africana es muy intensa y algo que debe tenerse en cuenta. Africa necesita urgentemente una mirada. Nuestro trabajo aborda un problema crucial como es el de la salud y creo que el premio va a ayudar a que España mire más hacia África.

-La suya es además una ONG surgida en su propio territorio...

-Es una de nuestras virtudes, una fundación para africanos dirigida por africanos y desde los nueve países que no lo somos buscamos financiación a los proyectos que ellos crean en sus comunidades. Se trata del principal activo de Amref, porque la utilidad de los proyectos es que sean sostenibles en el tiempo y para ello es necesario que estén arraigados en las mismas comunidades donde se van a desarrollar. A diferencia de otras organizaciones creadas desde el norte, la nuestra es una ONG del sur para el sur.

-Desde que surge la fundación en 1956 con los 'flying doctors' (aviones ambulancia) ha ido ampliando su radio de acción a otros campos.

-En esos 60 años ha ido creciendo y hoy el concepto de salud es más amplio, ya no significa solo llevar un médico o poner una vacuna, sino formar a futuros profesionales, promover el acceso a agua potable o el reto de conseguir la cobertura sanitaria universal.

-Inciden en la educación y la formación para avanzar hacia esos objetivos.

-Es fundamental la formación de profesionales y educar a la población. Formamos a agentes de salud y matronas para que conciencien en las comunidades en temas como los partos y cómo la mortalidad disminuye de forma radical solo con ciertos consejos sobre salubridad. La lucha contra la mutilación genital femenina es otro de los retos y en el que se promueve un rito de paso alternativo para evitar esa barbaridad. Se trata de una lucha en muchos frentes.

-La ablación afecta a millones de mujeres.

-Sigue habiendo 30 países donde se practica. Mañana tenemos una mesa redonda en la Universidad en la que nuestra embajadora mundial explicará cómo ha sido este proceso en el que hemos liberado a más de 16.000 niñas de esta barbaridad y educado a más de cinco millones de personas en los últimos veinte años. Estamos satisfechos de ello, pero aún queda mucho por hacer: hemos conseguido que de esos treinta países, todos salvo 4 o 5 lo prohíban y trabajamos para que también estos lo hagan, Y aún siendo ilegal, se sigue practicando, lo que da una idea de este problema.

-¿Cuál es el trabajo específico de Amref España?

-Llevamos veinte años actuando, pero aún somos una organización pequeña. Amref mundial gestiona al año unos 100 millones de euros y nosotros aportamos entre 1 y 1,5; a nivel global se desarrollan unos 160 proyectos y ese es el número de los que hemos emprendido en estas dos décadas de funcionamiento. Aún queda mucho por hacer y espero que el premio sirva para difundir el trabajo que realizamos y aumenten los socios. La financiación es una de nuestras prioridades y de los fondos conseguidos para los diferentes proyectos devolvemos muy poco porque lo ejecutamos al 100%, con lo cual creo que somos una organización muy confiable.

-Los escándalos que han sacudido a algunas ONG, ¿cree que pueden influir negativamente en esa confianza?

-Eso perjudica a todos, pero hay que ser honrados y relativizar las cosas. Todas las organizaciones están formadas por humanos y el 'sapiens' comete errores. Desgraciadamente, este tipo de comportamientos suceden en todos los ámbitos: el periodismo, la economía, la política. En nuestro caso nunca los hemos conocido, básicamente porque tenemos una deontología muy profunda y bien estructurada en mecanismos de control y procedimientos internos para evitarlo. Y aunque no se pueda pensar que ninguna organización sea inmune, me gustaría tranquilizar a la gente con la convicción de que la mayoría de las fundaciones están bien gestionadas, son transparentes y tienen mecanismos de control para que eso no ocurra.

-En nuestro país hay quien puede pensar que también aquí hay situaciones de emergencia, si no comparables a las de África, sí dignas de atención.

-Todos es complementario y desgraciadamente la 'tarta' a repartir es grande en todos los sitios. Es cierto que en España hay muchísimos problemas por resolver, de todo tipo, hay mucha gente marginada y en pobreza extrema, con un paro por encima del 15% y eso tiene efectos colaterales enormes , por tanto ahí hay un trabajo, pero el nuestro, como ONG africana, parte de que en España ya hay una importante infraestructura institucional dedicada a luchar contra eso. En África hay menos y creo que podemos perfectamente ser solidarios frente a todos los problemas.

