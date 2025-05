Mira a los ojos cuando habla. Sincera. Sonríe. Dejó de niña la natación porque se aburría, no le bastaba ser la mejor. Se apuntó ... al equipo de waterpolo y ahí emergió su talento. Abanderada de la generación oro de esta disciplina deportiva, Jennifer Pareja (Olot, 1984) ha sabido reinventarse. Primero, como asesora ejecutiva de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes (CSD) y, desde 2023, como directora general de la Asociación de Deportes Olímpicos (ADO).

–Hace unos días, como quien dice, era la abanderada del equipo que cambió el waterpolo femenino, desde 2023 lidera el Plan ADO y ahora debuta en este jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

–Estoy contentísima. Cuando recibí la llamada de Teresa Perales, fue para mí un gran orgullo. Son unos premios que han sido mi gran referencia desde bien pequeña.

«Me levanto y voy a trabajar. Pero deporte tiene que haber siempre. Si no, me sobra la energía por todos los lados»

–¿Viene con una candidatura?

–No, no. Venimos a estudiarlas todas. Tenemos una gran responsabilidad porque el Premio Princesa de los Deportes va mucho más allá de los éxitos deportivos. Hay 30 candidaturas y todas maravillosas. No sé cómo ha sido otros años, pero este hay un nivelazo.

–¿Cómo se vive ese salto de la piscina a los despachos?

–Fue un cambio duro, lo pasé muy mal. Yo no estaba preparada. Es muy complicado encontrar tu espacio cuando dejamos el deporte.

–¿Dónde se sufre más?

–En el agua parece que controlas, que eres partícipe de todo, pero, fuera, dependes de muchas más cosas. Yo sufrí mucho la gestión del tiempo. Te marcas un objetivo y parece que nunca llega en ese momento. Pero me doy cuenta de que todo lo que aprendí como deportista es aplicable fuera.

–¿España es un país que apuesta por el deporte?

–Es un país solidario con el deporte. Es cierto que nos está costando encontrar empresas para revitalizar el Plan ADO. Pero le estamos dando una vuelta.

–El Plan ADO fue probablemente uno de los mayores empujes al deporte olímpico español.

–Se pensó, cuando nos dieron los Juegos, que no podíamos ser solo un referente a la hora de organizarlos, sino que también lo fuéramos a nivel deportivo. Y, gracias al Plan ADO, se consiguió en 1992 el mayor número de medallas (22).

–¿Cómo está de salud el deporte?

–Está súper bien. Lo digo de verdad. Se está trabajando desde todas las estructuras. Todos estamos trabajando conjuntamente.

–Aquellos Juegos le pillaron aún de niña. He leído que se aburría nadando, que no le bastaba ser la mejor, que buscaba amigos, y descubrió el waterpolo.

–Fui nadadora desde bien pequeña y se me daba muy bien. Era como la gran promesa de mi club. Pero todas mis amigas se cambiaron al waterpolo y yo decidí que quería pasármelo bien con ellas. Así que me apunté en contra de todo el mundo.

–Lo que vino después no entra en su currículo...

–Nunca soñé tan alto. Ni en ser la mejora jugadora del mundo, ni es ser medallista olímpica... Mi sueño era ir a unos Juegos, pisar la villa olímpica... La realidad, después, superó todos aquellos sueños.

–¿Cómo se vive la retirada? ¿Cómo se reinventa uno?

–Fue un momento duro porque no estás preparada. Llevaba 32 años en una piscina y pensaba que no sabía hacer nada más. Es complicado dejar lo que sabes hacer.

–¿Ese día del después quizás sea una de las asignaturas pendientes de nuestro deporte?

–Se está trabajando muchísimo para que prepares tu retirada, que esté planificado ese 'plan B' que te sujeta cuando todo esto acabe. Nos metemos tanto en la burbuja como deportistas que nos cuesta fijarnos en lo que hay después.

–¿Cómo es ahora el día a día de Jennifer Pareja?

–Como el suyo. Levantarse e ir a trabajar. Aunque deporte tiene que haber siempre. Si no, a los cuatro días, me dicen 'Jenni, bájate un ratito al gimnasio' porque me sobra energía por todos los lados.