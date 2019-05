Lindsey Vonn: «Me emociona celebrar este premio, y mi cumpleaños, con los Reyes de España en Oviedo» La Premio Princesa de los Deportes 2019 tiene tras de sí una carrera llena de éxitos y récords en las pruebas de esquí alpino EUROPA PRESS Viernes, 17 mayo 2019, 11:28

La esquiadora Lindsey Vonn, distinguida con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2019, se ha mostrado este viernes «emocionada» por recibir este galardón y poder celebrarlo con los Reyes en Oviedo el 18 de octubre, el día de su cumpleaños.

«Es un honor unirme a los distinguidos atletas, científicos, eruditos y artistas que han recibido un Premio Princesa de Asturias. Me emociona celebrar este premio, y mi cumpleaños, con los Reyes de España en Oviedo el 18 de octubre», señala en unas declaraciones remitidas por la Fundación Princesa de Asturias.

Lindsey Vonn, Kildow de soltera, nació el 18 de octubre de 1984 en Saint Paul (Minnesota, Estados Unidos) en una familia de esquiadores. Debutó en este deporte con 7 años y con 9 disputó sus primeras pruebas internacionales. Con 14 años fue la primera estadounidense en ganar el Trofeo Topolino (Italia) y en 2001 consiguió su primera victoria en una competición oficial de la Federación Internacional de Esquí.

En la temporada 2004-05 finalizó en primera posición seis pruebas de la Copa del Mundo y debutó en el Campeonato del Mundo, pero fue su incorporación al Proyecto Especial de Atletas de Red Bull, dirigido por Robert Trenkwalder, entrenador que cooperaba con el equipo estadounidense de esquí, lo que supuso una gran progresión en su carrera. El año 2009 marcó el ascenso de esta al proclamarse doble campeona del mundo en descenso y supergigante y revalidar el de campeona en la general de la Copa del Mundo.

En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark.

Medallista olímpica en tres ocasiones -oro en descenso y bronce en supergigante en los Juegos de Vancouver 2010 y bronce en descenso en los de Pieonchang 2018-, es dos veces campeona del mundo en las especialidades de descenso y supergigante (2009), tres veces subcampeona -en descenso (2007 y 2011) y supergigante (2007)- y obtuvo un tercer puesto en supergigante (2015) y en descenso (2017 y 2019).

Campeona de la clasificación general de la Copa de Mundo en cuatro ocasiones (2008, 2009, 2010 y 2012), cuenta, además, con ocho Copas del Mundo de descenso (entre 2008 y 2013, y en 2015 y 2016), cinco de supergigante (entre 2009 y 2012, y en 2015) y tres de combinado (entre 2010 y 2012). Otro hito de su carrera fue, a comienzos de la temporada 2011-12, su victoria en el eslalon gigante de la Copa del Mundo, en Sölden (Austria), que la situó entre el reducido grupo de esquiadoras con triunfos en las cinco disciplinas.

Ese año superó los récords de Renate Götschl de 18 victorias en supergigante y mujer con más victorias en la Copa del Mundo y batió el de puntos obtenidos por una esquiadora en una sola temporada, con 1980. Tras dos campañas irregulares por lesiones, ganó, en la Copa del Mundo de 2015, su 7.o Globo de Cristal en descenso y el 5.o en supergigante.

A finales de ese año superó, con 25 triunfos en el supergigante, el récord del esquiador alpino Hermann Maier. En 2016, con 38 victorias, batió el récord femenino en descenso y con veinte Globos de Cristal de la Copa del Mundo, superó, en 2016, el récord de Stenmark. En marzo de 2016, liderando este circuito mundial, Vonn abandonó por lesión. Regresó en la temporada 2017-18 y logró imponerse en descenso en cuatro pruebas consecutivas, la última Are (Suecia), su victoria número 82.

En 2019, de nuevo en Are, logró la medalla de bronce; fue la mujer de más edad en lograr una en los campeonatos mundiales, poniendo así el colofón a su carrera, que dio por finalizada al no superar sus problemas físicos. Vonn, que creó en 2014 una fundación que lleva su nombre en favor del empoderamiento de las jóvenes, ha recibido, entre otros reconocimientos, el premio del Comité Olímpico de su país a la deportista del año 2010, los de Excelencia en el Deporte a la Mejor Atleta (EEUU, 2010 y 2011) y dos premios Laureus a la deportista del año 2010 y Spirit of Sport 2019.