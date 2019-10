Premio Princesa de los Deportes | Lindsey Vonn: «Las lesiones me han hecho mejor persona» MARIO ROJAS La esquiadora se mostró ilusionada con el galardón y mandó un mensaje feminista. «Mi objetivo es empoderar a las mujeres», dijo PABLO SUÁREZ Jueves, 17 octubre 2019, 12:54

Un día antes de cumplir 35 años y celebrarlo recibiendo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, la esquiadora Lindsey Vonn evidenció en Oviedo la ilusión que le produce el galardón. «Es un auténtico privilegio ser premiada junto a todas estas grandes personalidades», afirmó durante la conferencia de prensa. Vestida de blanco impoluto, el color que le hizo leyenda, la americana, acompañada en todo momento por sus dos hermanas, analizó con pausa su carrera. Preguntada por su continua lucha contra las lesiones, las cuales forzaron su retirada el pasado mes de febrero, la que posiblemente sea la mejor esquiadora de todos los tiempos quiso mandar un mensaje positivo. «Estoy convencida de que las lesiones me han hecho mejor persona. Es cierto que pensé muchas veces en cómo habría sido mi carrera si no hubiera tenido tantos problemas físicos, pero sé que siempre di el 100% y arriesgué cuando competí. La vida es así, y me he demostrado a mi misma lo fuerte que soy», explicó a los periodistas.

Una vez cerrada su etapa activa en el deporte, Vonn, que trabaja en un documental sobre su carrera, se ha centrado en la labor que realiza a través de su fundación. «Mi objetivo es empoderar a las mujeres. Una parte de mi vida se acabó con el esquí, pero queda un largo camino», afirmó, contundente. Preguntada por el papel de las mujeres en su disciplina, donde existe gran igualdad tanto a nivel comercial como competitivo, la esquiadora se mostró esperanzada. «Por donde estuve en el deporte, tuve la oportunidad y responsabilidad de hacerlo crecer. Espero que ahora que estoy fuera, las estrellas actuales sigan haciendo lo mismo», afirmó.

Mañana, Vonn, celebrará su cumpleaños por todo lo alto. «Estuve a punto de no poder venir, pero cuando vi que la entrega del premio coincidía con mi cumpleaños, lo tuve claro».